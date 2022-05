La nouvelle éco : la biodiversité marine restaurée et développée avec Sea Boost à Montpellier

L'entreprise Sea Boost est basée à Montpellier. Elle a pour vocation de mener des projets pour développer la biodiversité marine tout en s'adaptant aux demandes humaines. En l'occurence, elle a mis trois ans à fabriquer un village de récifs qui sera immergé au Cap d'Agde au mois de juin. Le but est d'y emmener les plongeurs pour ne plus qu'ils nagent en milieu naturel fragile.

Entretien avec Joffrey Capet, ingénieur éco conception et chef de projet pour Sea Boost.

Quel est le but de cette entreprise Sea Boost ?

C'est une entreprise basée à Montpellier qui conçoit et développe des solutions pour restaurer et développer la biodiversité marine. Ça passe par des études environnementales sur le milieu marin. Ça passe aussi par la conception et la fabrication de produits clés en main pour restaurer et développer la biodiversité en mer dans plusieurs écosystèmes. À savoir des écosystèmes méditerranéens, les petits fonds rocheux, des écosystèmes sableux, dans les zones portuaires, dans les zones coralliennes, donc sur une pluralité d'écosystèmes dans une pluralité de pays.

Dans l'Hérault, par exemple ?

Dans l'Hérault, on intervient sur la façade du Languedoc. C'est un écosystème qui est majoritairement sableux. Nous, on vient proposer des solutions de récifs artificiels. Ils sont ensuite colonisés et habités par la biodiversité. Nos mesures, souvent, ça concilie besoins humains et besoins de restauration de biodiversité.

Par exemple, au Cap d'Agde, on est venu mettre 30 mètres de lest qui remplace des blocs remplis de béton qui servait autrefois pour le balisage de la zone des 300 mètres en période estivale. Et nous, on est venu mettre des structures qui ont vocation à faire un point de biodiversité localement au lieu d'avoir quelque chose qui n'a aucune fonctionnalité écologique.

Ça doit demander une certaine gymnastique de réussir à allier les demandes qui sont liées à des besoins humains, de loisirs ou autres avec la biodiversité qu'il faut développer dans la mer ?

L'objectif c'est essayer de concilier les deux. C'est à dire qu'on essaye d'apporter le maximum de caractéristiques au milieu pour que chaque espèce y trouve son compte. On essaye d'apporter un soutien aux économies locales. Par exemple, un projet peut faire grossir les stocks de poissons puisqu'on développe et restaure la biodiversité. Des petites espèces vont s'y développer et du coup, il va y avoir des poissons qui vont grandir dedans et donc plus de pêche pour les pêcheurs.

De même, dans les zones portuaires. On met ce qu'on appelle des nurseries portuaires qui visent à augmenter le taux de survie des espèces de poissons juvéniles. Ils vont grandir dans les eaux calmes et qui vont venir, une fois qu'ils sont à un stade assez développés, grandir les stocks au large. Nous, on fournit un habitat artificiel à ces juvéniles pour augmenter le taux de survie des espèces.

Plus d'informations sur le site internet de Sea Boost.