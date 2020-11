La Nouvelle Eco : La biscotte a la côte auprès des français qui font des réserves

Sylvain Boucher, directeur de la biscotterie la Chantéracoise à Saint-Germain-du-Salembre, était l"invité de la Nouvelle Eco ce mardi. La Chantéracoise qui met les bouchées doubles depuis le premier confinement.

La Chantéracoise vend des biscottes dans les boulangeries, les épiceries fines, les magasins bio mais pas dans la grande distribution.

Les français font des réserves et la biscotte se vend bien. Une partie des français se sont également tournés vers les produits de qualité, les produits locaux.

A la Chantéracoise, on est passé aux 3/8 et on travaille aussi le samedi.