LA NOUVELLE ÉCO : la biscuiterie berrichonne "Le Croquet de Charost" a changé de main

À la tête de quatre boutiques Jeff de Bruges et du kiosque de la place Gambetta à Châteauroux, Adrian et Lulia Oprea viennent de reprendre la célèbre biscuiterie berrichonne installée à Neuvy-Pailloux.

Adrian et Iulia Oprea relèvent un nouveau défi. En plus de quatre boutiques Jeff de Bruges – dont deux dans l’Indre - et du kiosque de la place Gambetta, le couple a repris début octobre l’atelier de fabrication des croquets de Charost à Neuvy-Pailloux. “Cela faisait un moment que nous cherchions un produit que l’on pourrait élaborer et commercialiser du début à la fin. "Plutôt que de créer quelque chose de nouveau, ce qui est plus risqué, on a décidé d’aller vers un produit qui est déjà connu”, explique Adrian Oprea

Un peu de retard avec le confinement

Quand Marie Chartin, qui était à la tête de l’entreprise depuis sept ans, leur a fait part de son souhait de passer la main, ils ont donc sauté sur l’occasion. Si les délais ont été plus longs qu’à l’ordinaire pour obtenir l’accord des banques, le contexte économique dégradé ne les a pas découragés. “Il faut avancer”, estime Adrian Oprea, qui vient de recruter deux personnes en plus des six salariés déjà présents.

En cette fin d’année, l’atelier tourne même à plein régime. Il faut en effet honorer les commandes des épiceries et des grandes surfaces ainsi que celles des comités d’entreprise. Neuf mille croquets roulés à la main sont fabriqués en une journée.

Une recette non écrite

Le croquet de Charost remonte à 1848. Cette année-là, un pèlerin qui avait été hébergé par un boulanger à Charost lui confia sa recette des biscuits qu’il grignotait pour reprendre des forces sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, des biscuits secs aux amandes de forme allongée, sans matière grasse et pouvant se garder. Secrète, la recette se transmet depuis, de bouche à oreille de génération en génération.

Adrian et Iulia Oprea ne manquent pas de projets pour l’avenir : ouvrir de nouveaux points de vente dans des grandes villes et créer de nouveaux biscuits dérivés du célèbre croquet. On le trouve aujourd’hui principalement en région Centre et dans quelques boutiques à Paris. L’entreprise vend également ses produits sur place à Neuvy-Pailloux, dans sa boutique “L’Atelier en Ville” à Châteauroux et en ligne sur son site www.croquetdecharost.com