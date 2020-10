La nouvelle éco : la biscuiterie Traou Mad, célèbre pour ses Galettes de Pont-Aven, fête ses 100 ans

On la connaît surtout pour ses Galettes de Pont-Aven, qui s'exportent partout en France et à l'étranger, la biscuiterie Traou Mad fête cette année ses 100 ans. Malgré la crise sanitaire, l'entreprise finistérienne attire toujours autant les consommateurs.

La biscuiterie Traou Mad fête ses 100 ans. Basée à Pont-Aven (Finistère), l'entreprise doit son succès aux célèbres Galettes de Pont-Aven et aux palets bretons. "Ce qui fait notre succès, c'est aussi et d'abord la qualité des produits, on représente vraiment le côté premium des biscuits bretons", sourit Marc Cadiou, le directeur commercial de Traou Mad. "Nous avons aussi un secret de recette avec des ingrédients simples - farine de froment, sucre, beurre et lait - mais avec un mélange savant", ajoute-t-il.

Au-delà de sa recette secrète, la biscuiterie se démarque aussi à travers ses emballages. Des boîtes en ferraille notamment, qui n'ont pas pris une ride. "Ces boîtes sont souvent collectionnées et ce sont des souvenirs de vacances, donc ça fonctionne très très bien", glisse Marc Cadiou. Traou Mad met en avant sur ces boîtes l'histoire de Pont-Aven, et notamment les œuvres du peintre Gauguin, qui s'est révélé dans la cité finistérienne. "C'est l'association de gastronomie, de peinture et de terroir qui fait le succès global de Traou Mad."

Rebond des ventes sur les biscuits sucrés pendant le confinement

La biscuiterie a plutôt bien résisté à la crise sanitaire. "A notre grand étonnement, il y a eu un rebond sur le biscuit sucré pendant le confinement, avec un retour vers les produits locaux", se réjouit Marc Cadiou, malgré la baisse des ventes sur les produits salés avec l'absence d'apéros.

L'entreprise de Pont-Aven innove constamment pour ne pas stagner : "Notre savoir-faire premier, c'est la galette de Pont-Aven nature, mais on l'a déclinée aux éclats de caramel, au rhum et, dernièrement, à la pomme."

Traou Mad organise une braderie du 23 au 25 octobre prochain de 9h30 à 18h30 sur son parking, Z.A de Kergazuel à Pont-Aven.