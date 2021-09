La Nouvelle Eco : la boîte de nuit paloise le Durango rouvre enfin ses portes

Toutes les discothèques n'ont pas rouvert cet été. Même si le monde de la nuit renaît depuis le 9 juillet, certains établissements ont décidé de rester fermés durant les vacances par crainte de ne pas retrouver suffisamment de fréquentation. Dans l'agglomération paloise, la majorité des discothèques ont gardé portes closes. C'est le cas du Durango, une boîte de nuit dans le centre-ville de Pau, qui rouvre enfin ce mercredi 1er septembre.

Le Durango rouvre à la rentrée pour être sûre de faire le plein

Après 18 mois sans activité, les patrons de la discothèque sont sur le pont depuis plusieurs jours pour préparer au mieux la réouverture. "Là on arrête pas, mais on se sent bien, moi je le vis comme une rentrée des classes" se réjouit Thifaine Moreno, la directrice et co-gérante de l'établissement. "On attend ça depuis tellement longtemps que ça nous paraît presque irréel".

Dans les faits, le Durango aurait pu rouvrir il y a deux mois déjà, mais s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait de bonnes raisons : l'été, le public des discothèques est rare à Pau, il se retrouve plutôt sur la côte, au Pays-Basque. Rouvrir aurait donc été un peu dangereux économiquement selon le gérant du Durango, Romain Chalan : "il y avait trop de facteurs de risques à rouvrir en juillet. On n'a préféré faire le choix d'attendre".

Jauge à 75% de la capacité imposée à l'établissement

Les contraintes sanitaires à l'entrée du Durango restent strictes : il faut présenter son pass sanitaire avec son QR Code, ainsi que sa carte d'identité. A l'intérieur, il n'y aura pas autant de monde que d'habitude car la jauge est fixée à 75% de la capacité de l'établissement. Une mesure supplémentaire dommageable pour les discothèques, et que ne comprend pas Romain Chalan : "Comme les restaurants et les bars, on a le pass sanitaire, mais on est les seuls à avoir une capacité limitée. Surtout que nous on vérifie l'identité, donc il ne peut pas y avoir de triche à l'entrée".

Malgré la possibilité de rouvrir et de conserver les aides financières de l'Etat dans un premier temps, Romain Chalan aimerait voir cette jauge rapidement supprimée. Surtout qu'il faut également composer avec le stress de la fréquentation, et le fait de retrouver ou non sa clientèle perdue depuis 18 mois.