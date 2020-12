La nouvelle éco - Rachat d'or : l'activité se porte bien pour cette entreprise bordelaise malgré le Covid-19

L'augmentation du cours de l'or cette année pourrait bien profiter aux acheteurs d'or. Car les particuliers sont de plus en plus nombreux à vouloir revendre de vieux bijoux. C'est en effet la bonne période d'après Sonia Yungcker, la directrice de Numissima, une société spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux. Elle tient notamment une boutique au centre commercial Bordeaux Lac : "En 20 ans, l'or a été multiplié par cinq", précise la jeune entrepreneuse de 33 ans.

Revendre ses bijoux... et même de l'or dentaire

Dans sa boutique à Bordeaux Lac, Sonia Yungcker rachète ainsi tout objet en or ou en argent : "Nous rachetons des bijoux même cassés, des pièces, des débris... On reprend même l'or dentaire ou encore l'argenterie, les vieux couverts en argent... Il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir pour faire expertiser un objet."

L'expertise est gratuite et dure cinq minutes, le temps d'évaluer notamment le degré de pureté de l'objet qui déterminera son prix : "On se rend compte que les gens n'ont aucune idée de la valeur de leur bien, ce qui est tout à fait normal. Déterminer le poids déjà, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'avec deux trois débris, on est vite à 10 grammes. Et 10 grammes, en ce moment, ça peut valoir 300 euros par exemple en 18 carat", souligne Sonia Yungcker. Car l'or s'achète au gramme, environ 30 euros aujourd'hui pour un bijou 18 carats et 48 euros pour 24 carats.

Pour expertiser l'objet apporté, Sonia Yungcker utilise des acides pour vérifier qu'il s'agit bien d'un métal précieux et déterminer le degré de pureté.

Une fois l'objet en or ou en argent acheté, l'entreprise Numissima le revend à des fonderies. Après affinage le métal est recyclé pour la fabrication de nouveaux bijoux ou composants informatiques : "On les revend facilement puisqu'il y a une éternelle demande de métaux précieux que ce soit pour la joaillerie ou encore l'industrie. On utilise de l'or même dans les puces d'ordinateurs et de téléphones portables ... "

Même si le cours de l'or peut bouger, il suivra toujours le coût de la vie.

Numissima vend également des pièces en or ou argent ainsi que des lingots pour ceux qui souhaitent investir. Là encore, l'entrepreneuse vente les qualités d'une "valeur refuge" sans aucun risque : "Même si le cours de l'or peut bouger, il suivra toujours le coût de la vie. Si vous achetez de l'or aujourd'hui, dans deux ans, même si le cours a baissé, vous ferez la même chose avec l'or que vous acheté que vous ne le feriez aujourd'hui".

Malgré sa bonne santé, la boutique note elle aussi une baisse de fréquentation durant ce nouveau confinement. Elle s'est donc adaptée et propose certains produits en ligne. Ils peuvent être ensuite directement livrés de manière sécurisée.