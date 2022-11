La nouvelle éco : la boucherie Maison Bayle lance son calendrier de l'Avent... de saucissons

Le chocolat est loin d'être le seul à garnir les calendriers de l'Avent ! Après le thé, la bière ou les cosmétiques, voici venu le temps du calendrier spécial saucissons. La Maison Bayle, la boucherie installée à La Grand-Croix, vient de lancer le sien. La maison qui fête ses cinquante ans cette année a été sollicitée par une plateforme de e-commerce pour réaliser ce calendrier de l'Avent garni de mini saucissons, explique Lucas Bayle, l'un des dirigeants de l'entreprise familiale.

"On voulait tenter quelque chose de nouveau et ça fait toujours un peu parler donc on est content", commente-t-il. Près de 5.000 calendriers ont déjà été vendus sur internet et en boutique.

La Maison Bayle s'est entourée d'entreprises de Haute-Loire et de la Loire pour la fabrication des saucissons et des emballages, ainsi que l'ESAT de La Grand-Croix pour la conception.

