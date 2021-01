La Nouvelle Eco : la boulangerie de Lux cherche un repreneur

Le couple à la tête de ce commerce depuis bientôt 20 ans veut changer de vie. Pourtant cette boulangerie rapporte de l'argent et sa rentabilité pourrait encore être améliorée. Mais pour Christophe et Sandra Guillerme, il y a trop de boulot et les horaires sont devenus bien trop contraignants.

Pour eux bientôt fini de vendre les baguettes, les parts de flan et autres tartelettes au citron meringué qu'ils fabriquent eux-mêmes. Presque 20 ans après leur installation à Lux près de Til-Châtel au Nord-Est de Dijon, Sandra et Christophe Guillerme, veulent changer de vie !

En vente depuis un an et demi

Le couple de boulanger-pâtissier a mis la boulangerie du Moulin en vente il y a un an et demi. Avec un chiffre d'affaire de 150 000 euros annuel le commerce est largement viable. Et Sandra assure qu'en rajoutant un village à la tournée on pourrait encore améliorer la rentabilité de l'entreprise.

Christophe Guillerme en plein boulot dans la cuisine à l'arrière de sa boulangerie de Lux en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Cinq villages dans la tournée

"La tournée pour l'instant est constituée de cinq villages. Nous nous rendons sur Pichanges, Flacey et Spoy nous allons également sur Véronnes et Bourberain mais on peut encore récupérer de la clientèle en rajoutant un village. Il est également possible de faire monter le chiffre d'affaire en boutique en proposant des nouveautés".

Quelques touches à concrétiser

Christophe et Patricia ont quelques touches pour une reprise et attendent que l'une d'elles se concrétise. Arrivés à Lux en juillet 2001, Christophe et Patricia, aspirent désormais à une vie plus calme et à des horaires moins contraignants. Il faut dire que Christophe débute ses journées à 2h du matin.

Sandra Guillerme, invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Le 31 mars le local devra être vide

De son côté la mairie de Lux dit travailler à la recherche d'un repreneur aux côtés des boulangers. La mairie qui ne souhaite s'immiscer dans les négociations ne souhaite pas non plus voir ce commerce se transformer en simple dépôt de pain. Pour Christophe et Sandra il y a urgence à vendre. Ils ont déposé un préavis pour la location de leur boutique. Ils devront avoir rendu les clés au 31 mars prochain.

