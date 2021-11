La Nouvelle éco : la boulangerie Derval à Laval fête ses 60 ans

C'est une enseigne familiale qui fête ses 60 ans ce mercredi 3 novembre. La maison Derval, fondée en 1961 par Moïse Derval, va souffler ses soixante bougies. Pendant les mois qui viennent, de nombreuses festivités sont organisées. Retour sur six décennies d'Histoire avec Pierre Derval, 28 ans, aujourd'hui co-gérant.

Maison fondée en 1961

La toute première boulangerie Derval ouvre ses portes le 3 novembre 1961 précisément au 24 avenue Chanzy à Laval. : "Mon grand-père était boulanger, ma grand-mère était à la vente" raconte Pierre Derval. Au fil des années, le succès est au rendez-vous et la maison grandit :"On avait une boutique. Mon père en a ouvert une autre près de la Cathédrale". Moïse Derval fils prend ensuite les rennes de la boutique puis son propre fils Pierre. Après avoir été le pâtisser de la Reine d'Angleterre, le jeune homme de 28 ans l'accompagne en tant que co-gérant depuis juillet 2018. Une histoire de famille qu'a découvert récemment Pierre Derval : "Ma grand-mère a ouvert son album photo. On a redécouvert comment était la boulangerie avant, le magasin était tout petit. On a redécouvert certains produits qui ont pris un coup de vieux" sourit-il.

Des pains à l'ancienne remis au goût du jour

Des pains à l'ancienne que remet aujourd'hui au goût du jour Pierre Derval : "On revient sur des gros pains, les gens veulent retrouver le goût d'antan. Nous ne sommes plus sur de la baguette moulée. On revient un peu à ce qu'était la boulangerie il y a 50 ans. C'est un retour à la boulangerie traditionnelle, les gens sont sensibles à des pains plus digestes". Pour Pierre Derval, c'est cette capacité à constamment évoluer qui permet à la maison Derval de fêter ses 60 ans.