La Nouvelle Eco : la boulangerie-pâtisserie Jaubert à Pau, gère la crise au jour le jour

Avec 40% de pertes de chiffre d'affaires, la boulangerie-pâtisserie Jaubert à Pau, gère la crise au plus juste face à une clientèle désorientée, qui depuis le déconfinement, ne permet plus d'anticiper sur le volume de ventes au quotidien.

Entre baisse du volume de ventes, réactions inattendues de la clientèle, et télétravail qui éloigne les habitués, gérer une boulangerie-pâtisserie, est devenu un vrai casse-tête. A Pau, avenue du 14 juillet, David Jaubert en sait quelque chose. Depuis qu'il a créé sa boulangerie en 1973, il n'a rien connu de tel. D'ailleurs, même si pendant le confinement les rayons viennoiserie, traiteur, pâtisserie et boulangerie sont restés ouverts, David Jaubert a perdu plus de 40% de chiffre d'affaires. A cela plusieurs facteurs, dont un rebond énorme après le déconfinement, et un calme tout aussi effrayant par la suite.

Clientèle angoissée et déboussolée

Parmi tous les paramètres que David Jaubert analyse dans sa boulangerie depuis le début de la crise, il en est un qui reste au même niveau c'est celui de la peur. Le meilleur exemple, c'est cette clientèle qui achète une grosse quantité de pain, et qui revient seulement au bout de 8 jours, voire davantage ! En fait, les clients réagissent au jour le jour, et attendent de savoir comment zones et virus évoluent. Malheureusement, dans la cacophonie actuelle, l'angoisse va grandissante et ne permet pas d'anticiper les réactions d'une clientèle de plus en plus déboussolée.

Contacts :