Plus possible de chiner dans les boutiques Emmaüs en Côte-d'Or, fermées depuis le deuxième confinement. En attendant leurs réouvertures, les adeptes du seconde main peuvent continuer d'en acheter grâce à la boutique en ligne, Label Emmaüs. Un site national auquel contribue la boutique de Chenôve.

La nouvelle éco : la vente en ligne pour Emmaüs Chenôve, "un outil de plus pour continuer à être présent"

Depuis le deuxième confinement, les boutiques Emmaüs en Côte-d'Or sont fermées au public. Mais dénicher des objets de seconde main reste possible grâce à Label Emmaüs. La boutique en ligne du mouvement fondé par l'Abbé Pierre, existe depuis maintenant quatre ans. Un site national qui rassemble 110 boutiques dont celles de Chenôve, fournissant des annonces.

Le site national de vente en ligne, Label Emmaüs existe depuis 2016. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un local dédié à la vente en ligne

C'est à l'étage du magasin de Chenôve, que l'on trouve le local , Label Emmaüs. "C'est ici que les objets qui n'ont as trouvé preneurs en magasins, vont être photographiés puis mis en ligne", explique Patrick Bois, bénévole depuis cinq ans. On y trouve, tout ce que l'on retrouve normalement dans les magasins, "Il y a vraiment de tout", précise Ariana Davaajav, la responsable du site de Chenôve. "Ça va des vinyles, aux cravates en passant par les jouets. Une fois l'annonce créée, tout est stocké ici jusqu'à l'envoi des commandes aux clients."

Ce matin là, une quinzaine de vinyls dont ce Live de Renaud à Bobino, ont été mis en vente sur le site label Emmaüs. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et parmi les objets vendus en ligne sur Label Emmaüs, il y a vraiment de tout, des vinyls aux bibelots. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un outil supplémentaire non négligeable en temps de crise

Un labo photo a donc été installé ici, "l'objectif c'est de mettre en valeur les objets mais sans cacher leurs défauts", ajoute l'ancien contrôleur des douanes, désormais bénévole. Le prix lui, est le même qu'en magasin mais il faut y ajouter les frais de port et une commission du site national pour son fonctionnement. Mais cela reste intéressant pour les acheteurs et pour Emmaüs, "pour le magasin, ça peut rapporter jusqu'à 1500 euros par mois, en ce moment c'est non négligeable."

Ariana Davaajav, responsable du Label Emmaüs à Chenôve, c'est elle qui prend les objets en photo pour le site en ligne. © Radio France - Stéphanie Perenon

Patrick Bois, bénévole depuis 5 ans à Emmaüs, est chargé de la création des annonces et de l'envoi des commandes aux clients. © Radio France - Stéphanie Perenon

Reportage à Chenôve, dans le magasin Emmaüs qui participe au site national de vente en ligne créé en 2016. Copier

Un site en ligne comme une alternative à Amazon ?

"Ce site est devenu indispensable vu le contexte sanitaire", admet Christelle Prodhon, la directrice des sites Emmaüs en Cote-d'Or, mais pour elle, "ce n'est qu'un outil de plus, un outil utile mais qui ne remplacera jamais le lien direct avec nos clients."

Christelle Prodhon, la directrice des sites Emmaüs en Côte-d'Or, ici dans le local Label Emmaüs de Chenôve. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'interview de Christelle Prodhon, la directrice des sites Emmaüs en Côte-d'Or Copier

Sachez que les boutiques Emmaüs en Côte-d'Or sont prêtes à rouvrir dès samedi 28 novembre, dès qu'elles auront reçu le feu vert des autorités. "On est prêt, tout est prêt, comme les décorations de Noël même si c'est à minima", poursuit la directrice. "La mise en place du protocole sanitaire sera le même que dans les autres commerces", précise encore Christelle Prodhon, avec le port du masque, du gel hydroalcoolique partout et une jauge maximum de clients dans les boutiques. "C'est urgent maintenant pour nous, après trois mois de fermeture sans rentrées d'argent."

