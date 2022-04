La nouvelle éco : la Boutique des vins à Toulouse fête ses 40 ans

La Boutique des Vins est une entreprise familiale créée en 1982 par Maryse et Robert Anterrieu. Maryse est la fille d'un VRP en vin de Mazamet (Tarn), Jean Pharamond. Son gendre reprend l'affaire et décide de monter une boutique à Toulouse, place des Carmes. Aujourd'hui tenue par la fille de Robert et Maryse, Valérie Lecomte, 56 ans, le magasin propose plus de 3.000 références de vins et 500 spiritueux.

Depuis 1991, Valérie Lecomte est à la boutique, elle en a repris la gérance en 1998 en élargissant les horaires d'ouverture et en proposant la livraison. "Mon père a été visionnaire en quelque sorte parce que dans les années 80 à Toulouse, il y a assez peu de cavistes. Il y a Bousquets, il y a Bacquié, et nous. Et la place des Carmes n'était pas ce qu'elle est devenue", explique la sommelière. Depuis, la Boutique des vins a connu deux années riches en émotions avec un avant-Covid marqué par les manifestations de Gilets jaunes, et une période Covid au contraire synonyme de belle santé économique pour les cavistes, sur laquelle la profession surfe toujours.

On a montré au public que c'était d'un meilleur rapport qualité-prix d'aller chez le caviste plutôt qu'en grande surface. En grande distribution, vous prenez un vin au hasard à 8 euros, vous pouvez mal tomber. Ce risque là chez un caviste n'existe pas.

Valérie Lecomte est à la tête désormais d'une équipe de huit personnes, elle gère aussi la Boutique des Saveurs créée en 1998 juste à côté, rue Ozenne et autrefois gérée par sa sœur Sophie. C'est une épicerie fine, qui s’est transformée pour enrichir l’offre de La Boutique des Vins en proposant aussi des vins et spiritueux, des bières et autres idées cadeaux.