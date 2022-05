La nouvelle éco - La boutique dijonnaise "O'Smoke" vous aide à arrêter de fumer à toute vapeur

Vous allez peut-être essayer de profiter de la journée internationale sans tabac pour arrêter de fumer, mais stopper d'un coup vous effraie. L'une des alternatives pour l'arrêt du tabac c'est sans doute la cigarette électronique, considérée comme beaucoup moins nocive car sans combustion. Depuis près de neuf ans, c'est la spécialité de la boutique O'Smoke qui propose la vente de cigarettes électroniques, d'accessoires et de produits nicotiniques. Entretien avec son gérant, Mathias Lageneste.

Mathias Lageneste, gérant de la boutique O'Smoke à Dijon Darcy © Radio France - Christophe Tourné

L'Organisation d'une journée sans tabac comme ce mardi 31 mai, est ce que ça vous amène de nouveaux clients ?

Bien sûr. Du moment qu'on parle de la journée sans tabac, forcément, il y aura des clients qui vont s'interroger sur l'arrêt du tabac. Mais il y a aussi la hausse continue du prix du tabac qui incite beaucoup de personne à arrêter de fumer. Surtout en ce moment avec l'inflation.

D'une manière générale, la cigarette électronique, est ce que ça marche toujours ou l'engouement est un peu retombé ?

Aujourd'hui, on est sur un secteur qui est totalement stable. On n'est plus sur un effet de mode comme il y a eu à une période. On n'est plus, non plus sur la curiosité ou la découverte lorsqu'on voulait voir ce que c'était que la cigarette électronique. Aujourd'hui, tout le monde sait ou a une personne autour de lui qui possède une cigarette électronique. Le marché est donc maintenant un secteur qui est totalement stable avec une progression aux alentours de 10% chaque année.

Votre magasin O'Smoke est installé depuis neuf ans près de la place Darcy à Dijon, c'est une belle longévité. Vous l'attribuez à quoi ?

C'est une question qu'il faudrait poser aux clients. Après, je pense qu'on est déjà bien connu sur Dijon. On essaye de proposer au mieux la cigarette électronique qui convient à chaque personne en fonction de ses besoins. Que ça continue !

Il y a une quinzaine de magasins de cigarettes électroniques sur la métropole dijonnaise. Ça veut dire que le marché reste important aujourd'hui ?

Oui, comme je vous le disais, en fait, le marché aujourd'hui est stable. Du moment qu'il y aura des personnes qui fument, il y aura toujours des cigarettes électroniques derrière pour le sevrage tabagique.

Aujourd'hui, O'Smoke réalise quel chiffre d'affaires ?

Alors, bien sûr, on a subit la crise du covid comme tout le monde. On est une petite boutique, on est aux alentours de 150 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et comme je le disais après, ça progresse constamment.

Quel est le profil de vos clients ? Est ce que ce sont essentiellement d'anciens fumeurs qui veulent arrêter la cigarette ou plutôt des curieux ?

Les gens connaissent la cigarette électronique, contrairement à avant ou ils se posaient des questions. Ils voulaient essayer. Aujourd'hui, la plupart des gens ont vraiment envie d'arrêter de fumer et dans ce cas là, ils viennent dans nos boutiques pour chercher des conseils, chercher des informations et savoir exactement quel modèle de cigarette électronique correspond à leurs besoins.

Du coup, c'est une clientèle plutôt de passage, le temps d'arrêter complètement de fumer, ou des gens qui restent finalement à la cigarette électronique ?

Il y a absolument de tout. On va aussi bien avoir des personnes qui sont motivées pour arrêter de fumer, vont utiliser l'outil, la cigarette électronique, pour le sevrage pendant quelques mois. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément arrêter de fumer. Donc du coup, ils passent à la cigarette électronique et restent sur la cigarette électronique mais en arrêtant de fumer le tabac traditionnel. Et puis après, on a quelques personnes, mais ça se compte sur les doigts de la main, qui vont venir simplement parce qu'ils veulent faire beaucoup de vapeur, le côté un peu ludique, mais ceci est vraiment très très très infime.

