La Nouvelle Éco : la boutique du Parc Naturel de la Brenne rouvre pour les fêtes

Lieu de passage incontournable de toute visite en Brenne, la Maison du Parc Naturel de la Brenne, au hameau du Bouchet sur la commune de Rosnay abrite une boutique et un espace restauration gérée depuis sa création en 1994 sous forme associative. Le lieu est ouvert toute l’année à l’exception des jours de Noël et du nouvel an. Cinq salariés y travaillent avec le renfort de saisonniers aux beaux jours. À l’entrée de la boutique, on trouve un point d’information tourisme tenu par le personnel du Parc naturel régional de la Brenne.

Un tiers de visiteurs en moins

À l’heure du bilan, les chiffres sont éloquents : un tiers de visiteurs en moins. La crise sanitaire avec la restriction des déplacements a entraîné une baisse de la fréquentation qui court habituellement d’avril à octobre et qui s’est surtout concentrée cette année sur les mois d’été où l’on a enregistré près de 15 % de visiteurs en plus.

L’association a pour vocation de promouvoir les produits locaux. La boutique propose quelque 8000 articles : miel, lentilles, produits safranés, poteries, écharpes et sacs, jeux et jouets pour enfants ainsi que de nombreux livres sur le thème de la nature. Une cinquantaine de producteurs, la plupart installés en Brenne, y sont associés sous la forme d’un dépôt-vente.

Fin octobre, le chiffre d’affaires sur la boutique était en baisse de 5 % mais de 22 % sur la partie restauration où l’on peut habituellement déguster des tartines de carpe fumée, de Pouligny-Saint-Pierre et de rillettes de poule ainsi que diverses crêpes sucrées. Les salariés ont été mis en chômage partiel.

Soutenir les producteurs locaux

À l’approche des fêtes, la boutique rouvre ses portes ce week-end, puis tous les jours à partir du 15 décembre avec une jauge limitée à 10 personnes. L’espace restauration restera, lui, bien entendu fermé jusqu’à nouvel ordre. Alors que les consommateurs se sont tournés ces derniers mois vers les produits locaux, l’association espère susciter les envies de tous ceux qui ont encore des cadeaux de Noël à faire ou qui veulent simplement se faire plaisir. S’il ne rivalise pas avec les mois d’été, “décembre est un bon mois côté ventes" souligne Agnès Prudhomme, cogestionnaire de la boutique. "Certains producteurs locaux avaient hâte que l’on rouvre.”