La nouvelle éco : la boutique lavalloise Homycat veut rendre le mobilier pour chats "design"

La boutique en ligne Homycat a été lancée en 2017, à Laval, par la designeuse Mathilde Blanche. Le but de cette boutique est d'allier des meubles pour les félins de compagnie et la décoration d'intérieur. Des produits conçus à Laval et fabriqués en Pays de la Loire.

Les griffoires Homycat veulent allier esthétisme et praticité pour les félins et leurs maîtres.

En 2017, Mathilde Blanche, Lavalloise, a décidé de lancer la boutique en ligne Homycat. Le nom vient d'un jeu de mots entre "Home", maison en anglais, "cat", qui signifie chat, et l'expression "Oh my god", qui signifie "oh mon dieu" !

Le but de cette boutique, pour l'instant en ligne, est d'allier des meubles pour les félins de compagnie et la décoration d'intérieur. "L'idée est venue parce que, quand j'ai eu mon jeune chat, je me suis retrouvé, comme beaucoup de gens, à devoir sélectionner des accessoires et en faisant plusieurs magasins, je me suis rendu compte que la proposition ne me convenait pas." Elle a donc dans un premier temps lancé une gamme de griffoires design, en forme de lettre dans un premier de temps. "Donc on a pas du tout envie de le cacher. Et donc, le chat aura plus tendance, bien sûr, à l'utiliser puisqu'il sera dans l'environnement de la maison centrale".

Mais ce qui était important pour la designeuse, c'est de faire des produits durables. "On peut charger le carton des griffoires. Et ils sont plus épais que ceux que l'on trouve dans le commerce, ils durent jusque 10 mois."

Des produits made-in-France, mais en plus made-in-Pays-de-la-Loire. "Aujourd'hui, on a aussi lancé une gamme de coussinerie, des jouets pour chats, d'arbres à chats mais aussi de litières. Tout ça dans une idée d'éco-conception. Ce sont donc des produits qu'en général on souhaite cacher. Et nous, on fait vraiment des objets presque d'art ou bien de déco. ".

Mais les prix sont plus chers qu'en grande surface. Comptez entre 50 et 180 euros pour un griffoire par exemple. " C'est vrai que nos produits sont un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface, mais les produits sont vraiment incomparable. Et par ailleurs, nous avons aussi choisi de créer des produits avec des matériaux de qualité. Et donc, bien évidemment, ça a un coût, bien qu'on fasse le nécessaire pour que ça rentre dans les budgets de la majorité des gens. Parce qu'avoir des objets design chez soi, ça ne devrait pas être qu'une question de prix. "