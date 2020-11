La nouvelle éco : la boutique Valrhona ouverte mais perd la moitié de ses clients

On arrive à la période de Noël où l'on achète traditionnellement beaucoup des chocolats, mais cette année la boutique du chocolatier Valrhona de Tain-l'Hermitage perd 50 % de sa clientèle, et donc plus ou moins 50% de ses ventes.

" Avec le confinement il y a beaucoup moins de gens qui sortent pour venir jusqu'à la boutique" explique Franck Vidal le responsable. Il précise : " c'est quand même un peu mieux qu'a Pâques où la boutique était restée fermée". Pâques et Noël sont les deux plus grosses périodes de vente pour les chocolatiers.

"Allo and collect" pour ceux qui n'ont pas internet...

Valrhona s'adapte et a mis en place de la vente à distance mais pas le fameux "click and collect" qui fleurit de plus en plus. Ici on fait du "Allo and collect" s'amuse Franck Vidal. Pourquoi ? "Parce que tout le monde à un téléphone mais pas forcément de smartphone ni d'ordinateur et que pour de nombreux clients c’est plus simple d’avoir un interlocuteur en ligne pour passer sa commande."

Pour récupérer ses chocolats pas besoin de faire la queue a l'entrée de la boutique , le chocolatier drômois a installé une nouvelle structure juste à coté de la cité du chocolat qui ne sert qu'à la réception des commandes et on peut choisir son heure de passage. Mais le site internet pour les adeptes du "click and collect" sera tout de même en service d'ici une dizaine de jours pour faire face à l'affluence qui devrait augmenter dans le courant du mois de décembre.

Livraisons et facebook live

Quant au personnel de la cité (qui reste fermée depuis le reconfinement) il est justement ré-affecté au service de collecte des commandes ainsi qu'aux livraisons effectuées sur le territoire de l’agglomération Arche agglo, de Saint-Félicien à Saint-Donat. Enfin si la cité du Chocolat et "l’école gourmets" sont encore fermées, elles ne sont pas inactives car des "Facebook live" vont être proposés au public afin de concocter des recettes de saison. Le premier de ces Facebook live aura lieu demain matin, mercredi, avec la recette des mendiants au chocolat.

Franck Vidal était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

