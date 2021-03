La nouvelle éco : La Bpi a accompagné 250 entreprises icaunaises l'an dernier lors de la crise sanitaire

La Banque Publique d'Investissement en Bourgogne Franche Comté a présenté son bilan d'activité pour 2020. La Bpi a été un acteur essentiel pour venir en aide aux entreprises de la région mise en difficulté par la crise sanitaire. Marc Auloge est le directeur régional de la Bpi.

-Le rôle de la Banque publique d'investissement est d'accompagner les entreprises qui se créent et qui se sont développées en 2020. Comment avez-vous soutenu les entreprises de la région pour les aider à traverser la crise?

Ça s'est traduit par un surcroît d'activité. Mais cette année, effectivement, a été perturbée par la crise sanitaire qu'on a connue, mais qui a permis aussi de rappeler que nous sommes un établissement contracyclique et qu'on n'a jamais plus d'utilité que dans ces périodes chahutées. Donc, déploiements des prêts rebonds, déploiement des PGE, prêts garantis par l’État. Tout a été l'occasion de renforcer les trésoreries des chefs d'entreprise qui étaient tous sidérés. Une aide psychologique a été la première étape. Nous avons commencé à rassurer les uns et les autres en disant que ce qui nous arrivait n'était pas une crise financière et qu'on surmonterait tout ça ensemble.

-Dans quels secteurs êtes vous intervenu plus particulièrement? Et dans l'Yonne, comment ça s'est passé ?

Nous avons couvert tous les secteurs. Effectivement, un peu plus dans les métiers du tourisme, puisqu'ils ont été directement concernés et qu'on avait une offre qui leur était dédiée. Dans l'Yonne en particulier, nous avons une pluridisciplinarité des acteurs qu'on a pu accompagner, qui est formidable. Quand on va un tout petit peu plus dans le détail, ce sont quand même 250 entreprises que nous avons accompagnées, pour un total de 69 millions d'euros qui, avec l'effet de levier de notre activité, a permis de servir jusqu'à 146 millions, tous produits confondus, PGE mais pas seulement.

-Durant cette crise, il y a aussi des entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu et que vous avez soutenu également dans leurs projets ?

Quand on regarde les bilans, tous ne sont pas si dégradés que ça. Au contraire, pas mal de chefs d'entreprises tout à fait conscients de leurs points forts ont mis en œuvre des opportunités en pleine crise. Et donc, on a fait beaucoup d'opérations de développement et donc on a de très belles victoires sur l'Yonne en particulier, qui n'ont pas été impactées par le Covid.

-Comment s'annonce l'avenir selon vous ?

Il y a beaucoup d'espoir. Je sens des chefs d'entreprise qui ont conscience d'avoir un peu perdu du temps, mais qui ont pu se recentrer. Il ne faut pas nier des ressources en crédit qui sont abondantes et pas chères. Historiquement, on n'a jamais vu des taux aussi bas avec des opportunités. Donc on voit des chefs d'entreprises qui piaffent d'impatience, qui grâce au plan de relance, ont bien conscience de prendre tout ce qui peut se présenter comme opportunité pour continuer à investir. Donc, très confiant pour au contraire fin 2021, très dense et sans doute en 2022 qui ne le sera pas moins.