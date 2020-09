La nouvelle éco : la braderie des vendanges des commerçants de Reims

Pendant deux jours, les commerçants du centre-ville de Reims vont sortir leurs vêtements, chaussures, sacs et autres bijoux sur les trottoirs devant leurs boutiques. La braderie des vendanges est très attendue cette année, après des mois de difficulté et une rentrée très poussive.

Habituellement cette braderie des vendanges (vendredi 11 et samedi 12 septembre) est plutôt très positive pour le commerce rémois, les clients répondent très souvent présents selon Michelle : "Quand il fait beau il y a du monde ! On espère que ce sera le cas parce qu'on en a besoin", soupire la bijoutière. Parce que même si les soldes d'été, différés de quelques semaines (du 15 juillet au 11 août) se sont bien passés, les commerçants sont nombreux à avoir souffert ces derniers mois.

Et la rentrée n'est pas bien plus joyeuse si l'on en croit Cécile, bien seule dans son magasin de savon : "C'est vide. Entre les vendanges et la rentrée, c'est bien calme… heureusement que j'ai bien travaillé cet été et j'espère que la braderie va faire redémarrer les choses !" dit-elle. Pour Stéphane, ce manque de clients n'a qu'une seule cause : le port obligatoire du masque. "Ca a été radical", affirme-t-il, "On l'a tous plus ou moins constaté, les gens ne viennent plus".

Des chéquiers avantages remis au goût du jour

Alors c'est en croisant les doigts pour que les clients reviennent, que la quarantaine de commerçants participants à la braderie vont sortir leurs marchandises. Et afin d'en attirer encore un peu plus, les Vitrines de Reims ont aussi ressorti le "carnet avantages", créé en 2005 mais abandonné depuis. "Environ 30 commerçants participent et font des remises", précise Vincent Mansencal, le Président des Vitrines de Reims, "Ca s'inscrit dans la continuité des chèques que la ville de Reims avait mis en place à la sortie du confinement pour booster le commerce. Ce chèque prend fin donc on met en place notre chéquier, que l'on aimerait pérenniser".

Les chéquiers avantages sont disponibles chez les commerçants participants, dans les parking CPA et à l'Office de Tourisme du Grand Reims. Ils sont valables jusqu'au 31 décembre.