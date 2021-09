La nouvelle éco : La braderie SEB espère surfer sur une belle année pour le groupe fondé en Côte-d'Or

Le groupe est connu dans le monde entier, sa braderie célèbre dans toute la Bourgogne. La marque Seb, fondée à Selongey en 1857, organise sa braderie, édition 2021, à partir de ce vendredi 1er octobre 2021. Un événement pour tous ceux qui cherchent des produits électroménagers à prix cassés.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au programme : près de 30.000 produits en vente pendant 3 jours

Comme les années précédentes, le millier de personnes attendues chaque jour vont défiler devant des produits des marques possédées par Seb. "On a commandé environ 30.000 produits pour cette braderie parce qu'on a aussi pas mal d'accessoires : des spatules ou encore des cuillères", explique Marc Savrot, gérant du magasin Seb Destockage qui chapeaute l'événement. "Etant à Selongey, on va vendre, bien évidemment, des cocotte-minute produites ici, mais aussi des machines à café. Donc, on va avoir toutes les familles de produits", poursuit-il.

à lire aussi La grande braderie de la SEB à Selongey c'est ce week-end

"Les vendredi et samedi, on peut voir jusqu'à 3.000 personnes par jour sans problème", affirme Marc Savrot, gérant du magasin Seb Destockage.

"En tout cas on peut dire que l'événement est très important", poursuit Marc Savrot. Un événement où il faudra montrer son pass sanitaire pour rentrer. Résultat, la direction attend du monde, beaucoup de monde même. "Les vendredi et samedi, on peut voir jusqu'à 3.000 personnes par jour sans aucun problème", sourit Marc Savrot. Une foule qui vient d'autant que Seb espère surfer sur une année plutôt bonne avec une hausse de son chiffre d'affaires et l'ouverture d'une nouvelle plateforme de distribution dans le Nord de la France.

Avec l'ouverture prochaine d'une nouvelle plateforme de distribution et la création d'emplois, la braderie Seb espère surfer sur la vague

Sur 40 sites dans le monde, 11 sont en France, dont deux en Côte-d'Or, à Is-sur-Tille te Selongey, le berceau de la marque. Et un nouveau bâtiment va s'y ajouter : la plateforme européenne de Seb va ouvrir dans deux ans à Bully-les-Mines, dans le département du Nord. Il y a, à la clé, plus d'une centaine d'emplois. En plus de cela, le chiffre d'affaire du leader mondial du petit électroménager dépasse les 7 milliards d'euros. De quoi laisser un peu d'espoir pour cette braderie 2021, estime Marc Savrot. "On est en phase avec ce qui se passe sur le marché français, avec des progressions de notre chiffre d'affaires, donc il y a des bons retours par rapport à ça. Par contre, on ne sait pas quelle influence cette dynamique va avoir par rapport à nos clients sur cette braderie." Une aubaine pour le groupe aujourd'hui basé à Lyon, durement touché dès le début de la crise du COVID.