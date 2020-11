La nouvelle éco : la brasserie de la Loire pétille d'idées pour dépasser la crise

A Saint-Just-Saint-Rambert, la brasserie ligérienne subit naturellement les effets de la crise sanitaire et économique mais elle compte sur un rebond en période de Noël.

Dans la Nouvelle éco nous parlons de bières avec la patronne de la Brasserie de la Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert, Anne-Laure Molle.

Dans tout juste un mois, c'est Noël. C'est aussi une période importante pour vous ?

C'est une période importante pour nous, en plus de celle où il fait beau. C'est la période durant laquelle nous sortons la bière de Noel. C'est une bière que l'on fait depuis la création de la brasserie. Une recette qui existe depuis des années et qui est devenue une tradition brassicole.

Pour Noël, vous sortez des coffrets ?

On a essayé de se renouveler en sortant des coffrets réalisés avec l'ADAPEI avec des décapsuleurs. Ca nous permet de renouveler le visuel de nos bières et la façon dont on peut les offrir.

Les marchés de Noël qui sont annulés ont des conséquences pour vous ?

C'est une manière d'être proches de nos clients en vente directe, de pouvoir faire gouter nos produits, de les faire découvrir. Cette année effectivement on se retrouve dans une situation inédite avec aucun marché qui n'a été maintenu...

La Nouvelle éco : Anne-Laure-Molle de la Brasserie de la Loire Copier

Cette situation va vous contraindre à faire du stock ?

La bière de Noël est brassée en juillet et en aout pour qu'elle soit prête à partir de fin octobre. On risque d'avoir une grosse quantité de bière de Noël pendant un certain temps. C'est un produit qui se garde pendant 18 mois alors les gens pourront la découvrir encore au mois de mars ou avril !

Pour vous accompagner, on peut commander sur votre site internet, il y a le click and collect mais aussi les réseaux sociaux.

On communique beaucoup sur nos nouveautés notamment sur notre nouvelle bière avec de l'orge de la ferme des délices de Saint-Cyr-les Vignes. On utilise les réseaux pour expliquer ce qu'on fait à la Brasserie et pour que les gens aient la curiosité de venir nous voir.