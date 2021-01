La nouvelle éco : la Brasserie des Abers mise sur ses nouvelles bières

Sa marque la plus connue, la Mutine, existe depuis plus de 20 ans. Mais la Brasserie des Abers a élargi sa gamme ces derniers mois en mettant sur le marché quatre nouveaux produits en bio : la Galloud (triple), la Thoren (IPA), la Goémon Noir (aux algues), et la dernière née la Berry Stomp (à l'hibiscus et aux fruits rouges). Une façon d'avancer pour Eric Godet, le directeur des Etablissements Adam, qui voit dans cette période difficile "une opportunité pour préparer l'avenir".

Vers une production plus locale

Avec la fermeture des débits de boissons, les fûts de bière ne se vendent plus : la maison-mère a perdu 35% de son chiffre d'affaires en 2020. Une crise sanitaire qui tombe mal, alors que l'entreprise a investi en 2019 dans un nouvel outil de production. La brasserie de Ploudalmézeau a aussi entamé un virage vers une production plus locale, "voire identitaire par rapport à notre beau pays d'Iroise".

Fini le malt ou le houblon belge : l'approvisionnement se fait désormais en centre-Bretagne, à partir des matières premières fournies par des agriculteurs bio.

Alors que la Bretagne comptait 148 brasseries en 2019, Eric Godet ne craint pas la concurrence. "Nos concurrents à nous sont la grande industrie, Kronenbourg, Abbaye de Leffe ou Heineken. Nous avons de très bonnes relations avec les autres brasseries artisanales. L'intérêt pour nous tous c'est de répondre au consommateur qui, comme vous et moi, souhaite bénéficier d'une alimentation la plus saine possible, y compris pour les boissons, et avoir de plus en plus de produits de qualité et locaux. C'est pour ça que notre priorité c'est de brasser, de conditionner une bière de plus en plus bretonne voire si possible finistérienne."