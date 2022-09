La nouvelle éco : la brasserie du stade Geoffroy-Guichard ouvre ce jeudi 22 septembre

L'idée a été lancée en 2013 par Jérémy Guichard, l'arrière-arrière petit fils du fondateur de l'ASSE, et il aura fallu près de dix ans pour qu'elle devienne réalité : le stade Geoffroy-Guichard a désormais sa brasserie. Le restaurant est installé au-dessus du Musée des Verts, et compte 200 couverts.

Transformer le lieu en cantine le midi

Grégory Descot, l'un des associés de la brasserie, prévient d'emblée : "on ne pourra pas faire d'accueil grand public pendant les matches pour des raisons administratives, mais on va pouvoir privatiser les lieux pour l'ASSE". En revanche, les salariés des entreprises situées autour du stade devraient rapidement y prendre leurs habitudes. "Sur le midi l'idée c'est de devenir un peu une cantine pour les gens qui travaillent autour de Geoffroy-Guichard [avec un plat du jour à 12,80 euros, NDLR] , et sur le soir, on veut faire plaisir à tous les Stéphanois, amoureux des Verts ou de bonne cuisine", explique Grégory Descot.

Un investissement de deux millions d'euros

Le gérant de la brasserie sait que le contexte économique n'est pas évident pour lancer un restaurant, alors que l'inflation entame de plus en plus notre pouvoir d'achat. Mais il a confiance dans le projet : "on compte évidemment sur l'attrait de notre monument qui est le plus repéré et le plus repérable de Saint-Étienne et celui pour lequel on a tous une affection particulière, qu'es Geoffroy-Guichard, mais aussi la qualité de notre cuisine et notre accueil, en faisant de ce lieu un lieu très convivial".

Deux millions d'euros ont été investis pour la création de cette brasserie.