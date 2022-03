La nouvelle éco : La Brasserie Lancelot double sa production de bières artisanales bretonnes

Laurent Guillet, directeur des marques Lancelot, Kérisac et Breizh Cola et Marc Vaitiligom maitre brasseur de Lancelot

Le site d’un peu plus d’un hectare est atypique, engoncé et chargé d’histoire. La grande Histoire, celle de la mine d’étain exploitée dans l’antiquité puis au XIXème siècle. Et depuis 32 ans, l’histoire d’une aventure brassicole lancée par Bernard Lancelot. La brasserie qui porte son nom fabrique la Duchesse Anne, la Blanche Hermine ou encore la Bonnets Rouges pour citer les plus emblématiques. Elle est aussi à l’origine du Breizh Cola désormais produit à Domagné en Ille et Vilaine. En Janvier 2021 le tout est passé sous le giron de la coopérative normande Agrial qui avec la cidrerie Guillet frères à Guenrouet ( Cidres Kérisac ) en a fait le pôle « marques régionales bretonnes » de sa branche boissons avec de grands objectifs de développement .

10 000 bouteilles par heure

« En 2021, la Brasserie a produit 65 000 hectolitres détaille Laurent Guillet le directeur du pôle et petit-fils du fondateur de la cidrerie éponyme. Nous allons investir 3 millions d’euros d’ici fin 2023 pour arriver à 140 000 hectolitres au printemps 2024 ». 6 nouvelles cuves doivent arriver. La ligne de conditionnement a déjà été renouvelée "elle peut sortir 10 000 bouteilles par heure", 15 embauches sont prévues d’ici 2024 pour étoffer l’équipe de 56 salariés. La coopérative Agrial veut également développer chez ses agriculteurs en Bretagne la production d’orge, principale céréale de la recette d’une bière. « Cet orge local entrerait dans la malterie de bretagne à Scaër. Une filière bretonne est en train de naître » souhaite Laurent Guillet. Il faut environ 275 grammes d’orge, un soupçon de houblon, 3 litres et demie d’eau et 3 semaines de patience pour produire un litre de bière chez Lancelot.