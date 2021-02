La nouvelle éco : la brasserie Markus mise sur les bières bio pour faire face à la crise

La brasserie Markus, implantée à Saoû (Drôme), a perdu 35 % de son chiffre d'affaires à cause de la fermeture des bars et des restaurants. Elle mise sur de nouveaux produits pour attirer des clients.

Les restaurants et les bars n'ont toujours pas de perspective de réouverture et leurs fournisseurs en pâtissent. La brasserie Markus, basée à Saoû dans la Drôme a perdu 35 % de son chiffre d'affaires en 2020 à cause des deux confinements et de la fermeture des bars, des restaurants, des hôtels. Pour vendre ces bières, la brasserie a trouvé les grandes surfaces et va chercher de nouveaux marchés. Des bières aux fruits rouges, des bières bio sont désormais brassées dans une nouvelle usine à Cléon d'Andran.

Valérie Gobert, fondatrice et directrice de la brasserie Markus était l'invitée de la Nouvelle éco ce vendredi 26 février.