"La Nouvelle éco" : la brasserie Skumenn touchée par la fermeture des bars

La brasserie Skumenn (écume en langue bretonne) a été créée en 2015 par deux jeunes Rennais qui ont mis au point quatre bières à base d'orge malté bio. L'entreprise s'est installée cet été à Cesson-Sévigné. Jusqu'à la crise sanitaire, l'entreprise était en plein développement mais elle a du mettre en chômage partiel ses 4 salariés. Deux embauches ont été décalées. "C'est une période difficile" reconnait Thomas Cléraux co-gérant "on a du passer par des reports de charge, de loyer, le chômage partiel et le PGE (le prêt garanti par l'Etat)".

Il fallu se réinventer. On a mis en place la vente directe à la brasserie, la livraison aux particuliers et le drive - Thomas Cléraux

Coup dur avec la fermeture des bars

La brasserie Skumenn vend près de 70% de sa production en fût à destination des bars et le deuxième confinement a été un coup dur pour la jeune société. "On est au point mort concernant notre activité avec les bars, mais on a les épaules pour survivre et on survivra" . Un bar de brasserie a ouvert mi octobre dans les locaux de l'entreprise à Cesson-Sévigné avec un certain succès. Vite refermé pour cause de confinement, le lieu est contraint au silence encore.

POUR INFO : le site de la brasserie Skumenn