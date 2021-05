La nouvelle éco : La Bretagne est un "véritable grenier"

Toute la semaine, la Bretagne était mise à l'honneur dans la restauration collective. Avec le réseau "Produit en Bretagne", quatre adhérents de la structure ont proposé toute la semaine et jusqu'à ce midi des animations autour de produits fabriqués dans la région. Parmi ces entreprises, Elior, qui compte un millier de salariés en Bretagne et 24.500 dans le monde, et gère des cantines dans des écoles, à l'hôpital ou en entreprise, comme Thalès à Brest.

"Si c'est brestois, c'est mieux"

Et la Bretagne a permis en quelque sorte d'étendre partout en France l'exigence de consommer local. D'abord parce que dans la région "il y a tout", explique Olivier Hurteloup, directeur des relations achats opérations Elior France. "La Bretagne est un véritable grenier : il y a des légumes, du poisson, de la viande." Ce qui permet de développer une sorte de modèle breton. "On valorise la richesse du patrimoine, explique Olivier Hurteloup. On travaille en circuit court avec les producteurs bretons, et on est même parfois ultra-local." À Brest par exemple, "si c'est breton c'est bien, si c'est français c'est pas mal, mais si c'est brestois c'est mieux."

En Bretagne, poursuit Olivier Hurteloup, "il y a une volonté de toujours mettre en avant la production locale." Ce qui était moins le cas dans d'autres territoires. Mais "depuis un an ou deux, la demande du local est beaucoup plus importante", explique le directeur des relations achats opérations Elior France.

Découpes particulières

Et quand on fait remarquer à Olivier Hurteloup que la cuisine de la cantine ne fait pas rêver, il s'en défend. "On travaille avec des produits frais, par exemple du poisson frais pour les cantines scolaires. Avec nos partenaires, on travaille sur des découpes particulières pour lever les filets, pour garantir un appauvrissement en arêtes pour pas qu'il n'y ait de problèmes avec les enfants. Mais c'est du poisson frais. Il faut en finir avec cette vision de la cantine industrielle, on en est très très loin aujourd'hui."