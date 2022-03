La nouvelle éco : La Brittany Ferries de retour sur l’ensemble de ses liaisons maritimes

Il aura fallu attendre mars pour lancer la saison 2022 des liaisons transmanche de la Brittany Ferries. « Nous avions encore des réductions de capacité très fortes engendrées par les mesures d’interdiction de voyage prises par le gouvernement français à l’encontre des ressortissants britanniques au moment de la crise Omicron » déplore Jean-Marc Roué, le président du conseil de surveillance de la compagnie. Pour autant, il reste optimiste sur le retour d’une clientèle qui s’était réduite à peau de chagrin. 752 000 passagers en 2020 contre presque 2 500 000 en 2019. « On pense faire 2 100 000 passagers en 2022. Et en 2023 remonter au niveau de 2019 ».

La clientèle britannique majoritaire

« Les britanniques sont majoritaires à 99% sur la destination Espagne (Portsmouth /Bilbao) et à 80% sur la destination France (St Malo / Portsmouth, Roscoff / Plymouth, Cherbourg / Poole) détaille Jean-Marc Roué. Mais pour les français, ce qui est inquiétant, ce sont les voyages notamment linguistiques. On est dans la période post Covid et post Brexit et donc il faut aussi un passeport. Ce n’est pas le cas de tous les scolaires et de tous les français. Nous ne pourrons vraisemblablement mesurer cet impact que fin 2023 après une saison complète qu’on espère sans mesures sanitaires ».