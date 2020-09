La Brûlerie Royale à Pau, une histoire qui dure depuis 1929 et qui garantit au client un produit de grande qualité, pour bien démarrer la journée.

La Nouvelle Eco : La Brûlerie Royale à Pau, 91 ans de torréfaction et d'innovations

Depuis 1929, la Brûlerie Royale vous propose les plus grands arabicas fraîchement torréfiés, 150 variétés de thé Dammann, Compagnie Coloniale, Kusmi Tea, Lov Organic, ainsi qu'un rayon épicerie fine.

L'actualité :

Comme beaucoup de commerces la Brûlerie Royale a dû s'adapter au mesures sanitaires mises en place après le déconfinement. Si pour la boutique située 4, rue Nogué à Pau, les clients viennent toujours acheter leur paquet de café et découvrir le vaste choix de cafés et thés, il en va autrement pour le comptoir des Halles de Pau. Là, les mesures sanitaires interdisent tout service de boissons chaudes à consommer sur place. Les torréfacteurs palois se sont donc adaptés et proposent cafés ou petits déjeuner à emporter. Mais les chiffres sont bien en deçà de l'activité normale.

Innovation :

Avant la crise sanitaire, Jean-Pierre et Jean-Baptiste Domec, père et fils, avaient mis sur pied un embryon de service en direction des entreprises. Le Covid aura au moins eu le mérite de développer cette idée, d'amener la Brûlerie Royale dans les PME, commerces de proximité, salons de coiffures ou encore cabinets d'avocats, avec une machine, du café torréfié et tous les services qui vont avec, au quotidien.

Contacts :