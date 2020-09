La nouvelle éco : la cagnole, la monnaie locale de l'Yonne se développe doucement

Depuis 2018, l'Yonne à sa monnaie : La cagnole. Dominique Serve-Catelin, l'une des fondatrice de cette monnaie icaunaise fait le point sur la circulation de la cagnole dans notre département.

Qui utilise la cagnole dans l'Yonne ?

Nous avons lancé cette monnaie pour encourager les gens à acheter local. Nous acceptons tous les commerces, pas uniquement les commerces durables, sauf ceux liés aux grands groupes de distribution. Pour ce qui est des producteurs locaux, nous avons décidé d'accepter uniquement les producteurs qui font du Bio ou qui sont en conversion car le but est de sortir de la spéculation financière et de donner du sens à nos achats. Nos cagnoles ne peuvent servir qu'à de l’échange réel. Les cagnoles ne peuvent pas être placées en banque comme des euros par exemple. Quand nous décidons d'échanger les euros contre des cagnoles, l'association les déposent dans la seule banque coopérative solidaire La Nef. Elle propose des financements de projets éthiques à destination des particuliers et des professionnels et est totalement transparente dans ces comptes.

La cagnole existe depuis deux ans et demi, est-ce que le concept fait son chemin dans l'Yonne ?

Au départ nous avions trois cents adhérents et aujourd’hui nous avons triplé ce chiffre. Nous sommes plus de neuf cents. Même tendance du coté des partenaires, de trente au tout début , cette année nous travaillons avec 180 partenaires. Cela évolue doucement mais petit à petit, on fait notre chemin mais ce n'est pas spectaculaire c'est vrai.

Quels sont les freins ?

Le frein principal est de changer les habitudes et c'est encore plus difficile lorsque cela touche à l'argent. Il faut faire comprendre qu'utiliser la cagnole c'est reprendre du pouvoir sur son argent mais c'est compliqué à faire passer comme message, le cheminement prend du temps.

Si vous voulez en savoir plus sur la cagnole : la cagnole.fr

________________________________________

