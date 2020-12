La Nouvelle éco : la cape magique qui soulage votre dos conçue à Andrézieu-Bouthéon

Si vous en avez plein le dos, CapRelax a peut-être une solution pour vous. Une cape relaxante dont la posture vous permet de soulager cette partie de votre corps qui souffre parfois du stress et de mauvaises positions liées au télétravail.

Jean-Michel Martin et sa cape.

La Nouvelle éco à Andrézieux-Bouthéon ce matin à la rencontre d’une cape relaxante, inventée par Jean-Michel Martin, kinésithérapeute ligérien.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Qu’est ce que cette cape a de si particulier ?

Jean-Michel Martin : Le concept est novateur. Je suis parti du principe que par le seul soutien des avant-bras grâce à un textile adapté on obtient un relâchement, un soulagement de toutes les tensions musculaires, du cou, des épaules et du haut du dos. Tout en gardant la liberté. Je m'étais aperçu à mon cabinet que les gens souffraient du cou, surtout dans cette période anxiogène. C'est une cape qui convient à tout le monde, aussi bien dans un esprit cocooning que pour un effet antalgique.

Il y a deux versions de la cape ?

Elle a une position de confort qu'on peut utiliser le soir ou dans les transports et une autre position de maintien, utile pour les télétravailleurs. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour lutter contre le stress. Le repos, le confort, la bonne position des bras peuvent nous soulager. La cape est tout à fait en phase avec notre époque.

On voit de plus en plus fleurir des appareils de massage. Est-ce qu'il faut parfois s'en méfier ?

Oui et si on regarde sur les différents sites de vente ou les magasins spécialisés, on se rend compte que l'offre est abondante. Il faut que nous, professionnels de soins, conseillions bien nos patients. Beaucoup de produits sont mal adaptés ou alors adaptés à tout le monde, donc à personne. CapRelax est un produit français, la logistique est à Andrézieux-Bouthéon, les investisseurs sont également du Forez.

Pour tout avoir sur la cape relaxante et la commander : le site internet