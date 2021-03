La nouvelle éco : la "Case à pain" rachète deux boulangeries en liquidation dans la Marne

Une boulangerie de Verzy et une autre de Val-de-Vesle viennent d'être reprises par le propriétaire de la "Case à pain". Il propose de conserver les 7 salariés actuels et d'en embaucher d'autres. Les deux boulangeries devraient rouvrir dans quelques semaines.

Tout est allé très vite. Début février, le patron des boulangeries la Case à pain apprend la mise en liquidation judiciaire de deux établissements appartenant au même propriétaire, à Verzy et Val-de-Vesle. "Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est dans notre secteur et que l'on est toujours à l'affût d'une croissance externe", explique Nabil Sbaï. Il prend contact avec le mandataire judiciaire, qui choisit sa proposition parmi cinq offres.

La proposition en question, c'est une enveloppe de 210 000 euros pour les deux boulangeries, mais aussi la reprise des sept salariés actuels. "Et nous allons embaucher car nos boulangeries ce sont 4 vendeurs et vendeuses dans chaque magasin et puis il nous faut 4 personnes à la production". De nouveaux employés qui rejoindront les 70 collaborateurs de la marque Case à pain travaillant déjà dans l'un des six points de vente.

Si si, nous avons souffert de la crise sanitaire ! mais pas de quoi nous empêcher de grandir

Même si, étant considérées comme commerces "essentiels", les boulangeries de la Case à pain sont restées et restent encore ouvertes pendant la crise du Covid-19, Nabil Sbaï reconnaît que l'année passée a été difficile : "Sur 2020 on accuse une baisse de 8%, notamment parce que l'on a une clientèle de salariés qui étaient beaucoup en télétravail et puis des clients parmi les bars, les restaurants, les traiteurs...".

Ce rachat des boulangeries de Val-de-Vesle et Verzy est pour Nabil Sbaï une stratégie : "Il faut être diversifié pour faire face aux turbulences. Si j'avais toutes mes boutiques dans des gares par exemple, ce serait plus fragile". Et afin de se diversifier encore plus, la boulangerie de Val-de-Vesle accueillera un marché de producteurs locaux ! "Avant il y avait une épicerie dans les locaux. On va en faire un marché une fois par semaine", précise Nabil Sbaï, qui est donc à la recherche de quatre à cinq poissonniers, maraîchers, bouchers ou encore charcutiers.