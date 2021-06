La nouvelle éco : la cave de Branceilles propose aux hébergeurs touristiques de devenir ses partenaires

"L'idée mûrit depuis quelques temps" souligne Philippe Leymat, le président de la cave des Mille et une Pierres de Branceilles. Car depuis longtemps raconte-t-il de nombreux hébergeurs mettaient la cave en avant auprès de leurs résidents en leur proposant par exemple un apéro d'accueil ou une bouteille en cadeau. "On s'est dit qu'en fait c'est une très bonne idée de communication et de partenariats locaux"

Une douzième bouteille offerte

D'où cet appel que la cave a lancé depuis quelques jours via les réseaux sociaux et par l'intermédiaire des offices de tourisme. Elle propose à tous les hébergeurs touristiques de la région de leur fournir des porte-clefs pour leurs hébergements. Il suffira alors à leurs résidents de se présenter à la cave avec ce dernier pour avoir un accueil personnalisé et surtout quelques cadeaux dont surtout l'offre de la douzième bouteille. Une opération à double sens. "Un hébergeur qui prend ce partenariat devient du coup un prescripteur d'activités à faire, de produits à mettre en avant sur sa région. Et nous on peut renvoyer l'ascenseur puisqu'il arrive souvent que des gens nous demandent où ils peuvent dormir".

Du 100% Corrèze

Un bon exemple d'économie circulaire également précise le président de la cave. Qui ne s'arrête pas en plus à la cave et aux hébergeurs. Car pour mettre en place ce partenariat les vignerons ont fait appel à un artiste corrézien, Christophe Serre, basé à Ussel, qui fabrique des porte-clefs en pommes de touline en chanvre naturel. La corde utilisées de plus, est fabriquée par la corderie Palus de Saint-Pantaléon-de-Larche. Un partenariat 100 % corrézien donc qui semble beaucoup séduire : Philippe Leymat a déjà reçu des dizaines d'appels d'hébergeurs intéressés.