La nouvelle éco : la CCI d'Ardèche veut faire vivre le commerce de proximité sur internet

La Chambre de commerce d'industrie d'Ardèche propose aux commerçants ardéchois fermés pendant ce reconfinement de vendre leurs produits sur le site internet "En bas de ma rue". Ils pourront ainsi proposer du click and collect (les clients pourront récupérer leur achat en boutique) ou les faire livrer par colis. L'inscription est gratuite et sans engagement. Il suffit de faire une demande sur le site enbasdemarue.fr ou par mail à la CCI d'Ardèche à l'adresse suivante : covid19@ardeche.cci.fr.

Les commerçants peuvent y vendre tous types d'articles : des fleurs, des livres, des jouets, des plats cuisinés, des vêtements, des chaussures, des bijoux, etc. Les trois premières boutiques "ardéchoises" ont été ouvertes ce jeudi sur ce site. "La plateforme "En bas de ma rue" est à mi-chemin entre Amazon et le site internet individuel. Amazon génère un gros trafic . Cela ramène donc plus de clients potentiels mais il y a des commissions. A l'opposé, le commerçant qui crée son propre site, n'aura pas de commission à payer mais il faut se faire connaître, se faire référencer sur google, c'est du travail supplémentaire. Enfin, "En bas de ma rue" permet d'avoir un trafic moyen et c'est simple pour les commerçants qui ne maîtrisent pas bien internet et pour éviter de se frotter aux géants", explique Mickaël Villain, responsable Communication et Marketing de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ardèche.

La CCI d'Ardèche a investi dans cette plateforme (créée par la CCI Isère Nord) avant l'annonce du reconfinement. La chambre de commerce et d'industrie espère la pérenniser. "Nous voulons développer le commerce de proximité en ligne. Il repose sur une adhésion mensuelle, à 29 euros/mois, mais il n'y a pas de commission".

Mickaël Villain, responsable Communication et Marketing de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ardèche était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

