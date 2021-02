La nouvelle éco : La Chablisienne participe à la deuxième promotion de l'accélérateur agroalimentaire

.Christophe Race ( gauche ) et Damien Leclerc ( droite ) : Président et Directeur Général de la coopérative La Chablisienne.

La coopérative La Chablisienne fait partie des 22 PME retenues pour participer à l'accélérateur agroalimentaire. Ce dispositif est mis en place par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et la Banque Publique d'Investissement (BPI). Il permet d'accompagner et conseiller des entreprises pour leur permettre d'évoluer et préparer leur avenir. Des conseils bienvenus pour la coopérative viticole installée à Chablis, d'autant plus qu'elle évolue dans un contexte instable et incertain à cause des multiples crises comme le Brexit, la taxe Trump et le Coronavirus. Nous en parlons ce matin avec Damien Leclerc, le Directeur Général de La Chablisienne.

La coopérative existe depuis 1923 ... C'est une vieille dame, comment cet Accelérateur Agroaliementaire peut-il l'aider à affronter l'avenir ? En quoi cela va consister ?

En effet, comme vous venez de le dire, La Chablisienne va gentiment s'approcher de ses 100 ans. Mais, comme toute entreprise elle doit évoluer, se remettre en question, progresser. On a commencé cette semaine, mardi et mercredi, avec deux jours sur la stratégie. Et puis, au delà de tout cela il y a effectivement des conseillers, des accompagnants, du conseil, du consulting. Effectivement, c'est un investissement ( 24 mois ) important en termes de temps. Toutes les équipes vont être sollicitées.

Ce n'est pas, quelque part, un effet spot avec un coup d'épée dans l'eau. Au contraire, on s'inscrit sur la durée y compris sur cette période de réflexion et je pense que c'est une bonne manière de concevoir la nécessaire évolution d'une entreprise.

Et c'est d'autant plus important que le contexte est mouvementé pour les vins et les spiritueux avec une baisse de 14% des ventes au niveau national. En parallèle, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, lui, annonce que les ventes se sont maintenues cette année. Qu'en est-il pour vous ?

Très objectivement, la bonne surprise de 2020 nous concernant c'est que commercialement nous avons réalisé une belle année. Je dirais même une très belle année dans le contexte avec une quasi stabilité de nos ventes. Nous sommes en retrait de 2% donc nous sommes quand même très très loin de cette tendance nationale à -14%.

Cet impact positif sur 2020 il va falloir tout mettre en oeuvre pour le confirmer sur 2021 et sur les années qui viennent. C'est vrai que nous vivons une période de turbulences à durée indéterminée, malheureusement. Face à cette situation, et malgré de bons résultats en 2019 et 2020 il est, à mon sens, encore plus important de se poser les bonnes questions. Je pense qu'en termes de vision, c'est plus simple et plus raisonnable de se poser les bonnes questions quand ça va bien plutôt que de se poser des questions dans une impérative nécessité, quand les choses sont plus difficiles.