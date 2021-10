La nouvelle éco - La Chaîne Verte collecte les déchets alimentaires dans l'agglomération dijonnaise

Chaque jour, entre les épluchures et les restes de nourriture, des tonnes de déchets partent à la poubelle. Pour les valoriser, l'association "La Chaîne Verte" les collecte, afin de les valoriser en les transformant en compost. Elle lance un appel à financement participatif et cherche des bénévoles.

100% contre le gaspillage et 100% pour le recyclage. La toute jeune association "La Chaîne Verte" a lancé un service de collecte de déchets organiques auprès des établissements publics ou privés de l'agglomération dijonnaise. Elle récupère les épluchures et les restes de nourriture pour le compost, le tout à vélo. Entretien avec l'un des quatre co-fondateurs de "La Chaîne Verte", Guillaume Rodriguez.

Guillaume Rodriguez, co-fondateur de la Chaîne Verte © Radio France - Christophe Tourné

La chaîne verte, c'est un nouveau service de collecte de "déchets organiques", ça veut dire quoi?

On a eu l'idée de proposer aux professionnels de l'agglomération dijonnaise un service de collecte à vélo des déchets organiques. Ça comprend aussi bien les déchets verts que les épluchures. Des restaurateurs ou des particuliers, et également les retours de table. Donc, ça peut être aussi bien des restaurateurs que des entreprises, que des EHPAD, des collectivités, tout ce qui est établissement, aussi bien public que privé.

Combien ça coûte ?

On propose trois forfaits mensuels en fonction du nombre de passages où on vient récupérer les déchets alimentaires. Ces forfaits vont de 50 euros à 90 euros hors taxes, ce à quoi, il faut rajouter un coût au kilo de 17 centimes d'euros hors taxes.

Un vélo et les boites de récupération des déchets de la Chaîne Verte - La Chaîne Verte

Vous avez déjà récupéré combien de tonnes de déchets depuis la création de la Chaîne Verte ?

Actuellement, avec nos quatre clients, on récupère environ une tonne de biodéchets par mois, c'est donc une tonne de déchets qui ne finissent plus en incinérateurs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.

Et que deviennent ces déchets ?

La commune de Longvic nous a mis à disposition un terrain sur lequel on a installé des bacs de compostage et on les valorise sous forme de compost. Ce compost sera revendu, quand il sera mûr, aux habitants de la métropole dijonnaise. Après, on va développer notre réseau de revente. Mais sur une tonne de biodéchets, le volume de compost est évidemment inférieur.

Les composteurs où les déchets collectés sont apportés à Longvic - La Chaîne Verte

Vous faites tout à vélo. Pourquoi?

Notre objectif, c'était vraiment d'avoir une démarche écologique à 100%. On a fait le constat que dans Dijon centre, les camions bennes passent en permanence. C'est non seulement une nuisance environnementale, mais en plus, c'est une nuisance de bruit et de circulation. On propose de tout faire à vélo, car cela permet de diminuer les émissions de CO2. En plus de ça, cela permet aussi de fluidifier le trafic dans l'hypercentre de Dijon.

Les boîtes servant à la collecte sont nettoyées une fois les déchets versés dans le compost - La chaîne Verte

Vous venez de lancer un appel au financement participatif. Pour quoi faire exactement ?

A ce jour, on a réussi à financer l'ensemble de nos investissements et on a fait le choix de créer un poste de salarié en CDI à temps plein dès le démarrage de l'activité, ce qui engendre une charge importante pour l'association. Le but, c'est donc de financer une partie de ces charges pour permettre à l'association d'atteindre, le plus rapidement possible, l'équilibre financier et donc de pouvoir être autonome sur la première année. On est sur un budget annuel d'un peu plus de 50 000 euros.

Vous avez des objectifs en terme de nombre de clients, de quantités collectées ou même d'emplois ?

L'objectif, ça serait, d'ici un an, d'être à peu près à une trentaine de clients pour, à partir de ce palier là, pouvoir créer un second emploi et donc continuer à développer l'activité.

L'association "La Chaîne Verte" recherche des bénévoles

Pour pouvoir se développer, la Chaîne Verte recherche aussi des volontaires prêts à prêter leurs muscles pour effectuer la collecte, une dizaine de personnes dans l'idéal. Elle recherche aussi des bénévoles pour l'administratif et entrer dans le conseil d'administration. Si vous êtes intéressés, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Comment joindre la Chaîne Verte ?

Pour joindre l'association "La Chaîne Verte" :

- par mail :lachaineverte@laposte.net

- par téléphone : 06.22.38.53.89

Pour se lancer, l'association a bénéficié d'un coup de pouce de France Active Bourgogne et de la région Bourgogne-Franche-Comté