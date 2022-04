Aujourd'hui toutes les entreprises de Côte-d'Or doivent être présentes sur le net pour exister, trouver de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Mais quand on est artisan, on n'est pas forcément spécialiste, d'où ce partenariat entre la CMA de BFC et Google pour proposer des formations gratuites

La nouvelle éco - La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de BFC et Google unis pour former nos artisans

Vous êtes un très bon artisan mais votre concurrent rafle la mise pour les nouveaux marchés ? C'est peut être du à votre manque de visibilité sur internet. Comment avoir un bon site et être bien référencé ? Pour aider les artisans de Côte-d'Or à s'y retrouver, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté va signer le jeudi 21 avril un partenariat avec Google pour proposer des formations gratuites. Entretien avec Pascal Bortot, animateur informatique de la CMA BFC.

Pascal Bortot, animateur informatique à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté Copier

Pascal Bortot, animateur informatique à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Christophe Tourné

En quoi consiste ce partenariat entre la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté et Google ?

C'est une innovation, un partenariat qui va se mettre en place à partir de la semaine prochaine et qui se décline sous la forme de trois axes. Le premier, ça sera, en complément des collègues de la Chambre de métiers, l'animation de webinaires à destination des artisans sur tout ce qui touche au numérique. Le deuxième point, ça va être un tour qui va être organisé par un Google van, c'est à dire que Google a un van qui va se déplacer dans tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. On démarre début mai, chez nos amis du 89 et du 58. On sera sur le 21 au mois de septembre, donc avec un van qui va être présent, notamment au sein de la Chambre de métiers, pour aider nos artisans, les conseiller, les accompagner, leur expliquer tout ce qui peut être utile au niveau de Google. Et puis, le troisième point, c'est un partenariat un peu technique avec mes collègues qui sont en charge du numérique et d'aider les artisans au niveau du numérique sur la région.

Les artisans ne sont pas forcément champions des sites Internet et des réseaux sociaux, souvent par manque de temps ou de moyens. C'est important pour eux de passer à l'heure du numérique ?

Oui, c'est vital. On l'a vu notamment pendant le confinement, où on a explosé au niveau des demandes, que ce soit sur la présence Internet par la forme de site, avec les réseaux sociaux, avec d'autres formes, styles, le click and collect. C'est un passage incontournable aujourd'hui pour nos entreprises. D'où l'intérêt de les aider et de les accompagner sur ce domaine.

Ces ateliers et ces formations s'adressent à qui ?

En priorité à nos ressortissants de la chambre de métiers donc à nos artisans, mais aussi à tous les publics qui leur sont associés, c'est à dire leur conjointe, leurs salariés. Mais on est, on est focalisé sur les artisans de la Chambre de métiers.

Google sert beaucoup aussi au grand public pour choisir un artisan. Par exemple, avant de faire des travaux, on regarde les avis. C'est souvent pratique, mais aussi très dangereux puisque on ne trouve pas forcément que de bons avis. Cet aspect fait partie de la formation ?

Oui, exactement. Et ça, on insiste fortement. Il faut répondre. Déjà, quand il y a des avis, il faut répondre, il faut les motiver. Il ne faut surtout pas laisser tomber, ne pas répondre ou au contraire de laisser lancer une polémique. C'est un des sujets importants qui sera abordé pendant ses formations et ses animations.

Le logo de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté - CMA BFC

Dans ce camion qui va faire le tour des départements de Bourgogne Franche-Comté, que va t'on y proposer exactement ?

Ce sont ateliers et des rendez vous individuels, c'est à dire qu'il y aura des coachs "Google" qui seront présents. Nous, avec les collègues des chambres de métiers, on sera également présents. Le but, ça va être d'aider nos artisans au quotidien. Par exemple, s'ils ont des soucis pour référencer leur site Internet, s'ils ne savent pas trop comment être présents sur le Web avec les fiches Google. Voilà, le but du jeu, c'est de les aider, de les accompagner pour qu'ils soient présents au maximum sur Internet. Et tout ça gratuitement, puisque ça fait partie de nos missions au quotidien au niveau de la Chambre.

On va parler d'Internet pour les nuls, pour ceux qui n'y connaissent rien, est ce que ça coûte cher de lancer un site ou une bonne page Facebook, par exemple?

Alors, pour Facebook, c'est un des rares médias qui, aujourd'hui, est gratuit. Le site Internet, cela dépend comment on va le faire. Si les gens le réalisent eux mêmes, il peut être quasiment gratuit. Autrement, ils peuvent passer par des gens dont c'est le métier, autrement dit par des prestataires. Et là, c'est comme toute prestation, évidemment, elle est payante, avec des coûts qui peuvent avoir une échelle relativement importante.

Vous, en tant que Chambre des métiers de l'artisanat, est ce que vous aidez justement ces chefs d'entreprise à s'orienter dans cette jungle ?

Oui. On peut les accompagner de différentes façons. On peut les accompagner sous forme de formation. Là, on va dire que c'est sur du temps un peu long, mais on a également la possibilité de les accompagner gratuitement sous forme de demi journées consacrées à des points plus ponctuels, comme la bureautique, la présence web, la gestion, etc... On peut les accompagner au quotidien sans aucun problème. Ça fait partie de nos missions.

Quelles sont les principales demandes des chefs d'entreprise ?

C'est axé sur différents sujets. Il y a la présence web. Ça, c'est un des sujets importants. Aujourd'hui, ils en ont conscience et tant mieux. On sait que le confinement, malheureusement ou heureusement, a changé un peu la donne. Ils ont aussi beaucoup de questions sur la gestion aussi leur partie "devis, factures" comment on la fait. Et nous, on essaye aussi de les sensibiliser sur les aspects législatifs comme notamment les RGPD et tout ce qui est lié à la réglementation, la présence sur Chorus, etc... Notre mission, c'est aussi de les accompagner sur des sujets qui sont un peu plus techniques, mais importants pour les entreprises.

Nos artisans en Côte d'Or sont en retard par rapport à d'autres départements où on est dans la moyenne ?

On est dans la bonne moyenne même. Par contre, on a énormément de retard par rapport à nos amis étrangers. Je pense notamment au niveau de l'Allemagne, où la présence sur Internet et où Internet sont beaucoup plus répandus. Pour des raisons historiques, de mentalité, mais on se rend compte que ça commence à bouger et le confinement a justement permis de développer ce mode là. Pour certaines entreprises, c'est vital. Il y en a certaines qui, sil elles n'avaient pas eu de sites Internet ou de sites de vente en ligne, malheureusement, elles ne seraient peut être plus en activité aujourd'hui.

Google © Maxppp - Andre M. Chang

Où et quand auront lieu les formations ?

Les formations auront lieu de Mai à Octobre 2022, sous forme d’ateliers en présentiel, de rendez-vous individualisés et en présence du van Google Ateliers Numériques !

 Prochainement : Du Mardi 3 au Vendredi 6 Mai 2022 - Les Ateliers Numériques auront lieu à Auxerre, Maillot, Nevers et Cosne-Cours-sur-Loire ! Plus d’infos et inscription ici

 A partir de Juin 2022 - D’autres Ateliers Numériques prévus en Bourgogne Franche-Comté !

Dates à venir prochainement.

 Du 27 juin au 1er juillet 2022 - Google France participera à la Semaine du Numéric’ organisée chaque année par la CMA