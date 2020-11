La nouvelle éco : la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie rouvre sa cellule de crise

Comme lors du premier confinement, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie vient d'ouvrir sa cellule de crise. L'objectif est de proposer, si besoin, un accompagnement à chaque artisan du département. Et il y a beaucoup de questions selon le directeur de la CMA en Savoie.

Avec ce deuxième confinement, c'est une nouvelle épreuve que doivent surmonter les commerçants, notamment ceux des 15 000 entreprises artisanales de la Savoie. La plupart ont beaucoup de questions et sont rongés par l'inquiétude. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie vient donc de rouvrir sa cellule de crise, comme au mois de mars. Entretien avec son directeur, Pierre-Luc Petit-Delclève.

France Bleu Pays de Savoie : A quoi sert cette cellule de crise ?

Pierre-Luc Petit-Delclève : Cette cellule de crise a pour but d'avoir cinq jours par semaine et six heures par jour quelqu'un au téléphone. Chaque artisan peut appeler la Chambre des Métiers pour avoir un accompagnement individualisé et rapide concernant une problématique. Par exemple, "Je veux être accompagné par le fond de solidarité, comment ça se passe ?" "Est-ce que je peux ou pas ouvrir pendant le confinement?" On a reçu énormément de coups de téléphone de coiffeurs et esthéticiennes à domicile, qui se posaient cette question.

On peut également accompagner les artisans à travers des prestations que propose la Chambre de Métiers, notamment une formation qui permet de développer leur activité sur le e-commerce. Et puis surtout, même si les établissements sont fermés, ils peuvent, sur décision du gouvernement, faire le "Click and collect". Cela veut dire qu'ils peuvent produire à l'intérieur et vendre à l'extérieur, soit sur rendez vous téléphonique soit avec une petite table à l'extérieur de l'établissement.

Dans quel état d'esprit sont les artisans qui vous appellent dans cette cellule de crise ?

Ils sont beaucoup plus combatifs qu'ils ne l'étaient durant le premier confinement. Ils étaient très résignés mais maintenant ils veulent qu'on leur explique pourquoi ils sont obligés de fermer alors que les GAFA peuvent continuer à vendre de manière transversale les produits qu'eux ne peuvent plus vendre à cause de la fermeture administrative.

On le sait, ce premier confinement a été dévastateur. Quelles seront les conséquences de ce nouveau confinement ?

L'Etat, comme il l'a fait durant le premier confinement, va accompagner les entreprises à coup de milliards d'euros. Cependant, demain il y aura la vague de remboursement des PGE donc il est à craindre qui si on reconfine trop longtemps, beaucoup d 'entreprises doivent fermer. Il y a aussi le fait que les consommateurs, ne pouvant se ravitailler ni en grande surface ni dans le petit commerce, vont faire exploser la vente en ligne.

Les artisans savoyards souffrent-ils plus qu'ailleurs ?

Je dirais qu'en Savoie, on est un peu plus protégé car le département, via les stations de sport d'hiver, fait énormément travailler les artisans. Il y a aussi un dynamisme économique savoyard qui fait que les entreprises de ce département sont moins impactées qu'ailleurs. C'est lié à la vitalité économique que nous avons dans les Pays de Savoie.

Pour contacter la cellule de crise de la CMA de la Savoie :

Accueil téléphonique de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du lundi au vendredi au : 04 79 69 94 00

Adresse mail dédiée : contact@cma-savoie.fr

La CMA de la Haute-Savoie vient elle aussi de rouvrir sa cellule de crise.