La nouvelle éco : "la Chartreuse respire mieux fin aout que fin juin"

Ce vendredi est une journée importante pour "Chartreuse diffusion", l'entreprise qui produit et commercialise la prestigieuse liqueur connue dans le monde entier : Inauguration de la deuxième tranche du nouveau site de production à Entre-deux-Guiers (en service depuis deux ans) et pose de la première pierre du futur espace culturel et historique à Voiron. L'occasion de faire le point après la période de confinement avec Emmanuel Delafon, le directeur des relations publiques de "Chartreuse diffusion".

Emmanuel Delafon chargé des relations publiques chez Chartreuse diffusion Copier

Emmanuel Delafon : Nous avons un double événement aujourd’hui : à la fois, on pose la première pierre à Voiron, et j’ai envie de dire enfin ! parce que les voironnais se demandaient ce qui allait se passer, et puis la pause et l’inauguration du nouveau site d'Aiguenoire à Entre-deux-Guiers. Désormais toute la toute la production, de la distillerie jusqu’aux expéditions se tient à Aiguenoire, dans un site tout neuf, aux normes et au cœur de la Chartreuse. Quant au site de Voiron, il va devenir la vitrine, c’est là où on va découvrir la Chartreuse sous toutes ses formes et quelque part aussi pouvoir toucher du doigt les sites qu’on ne visite pas, c’est-à-dire Aiglenoire et le monastère de la Grande Chartreuse.

C'est une sorte de musée interactif ?

Le mot "musée" m’a toujours un peu gêné, parce qu’il y a un côté un peu figé, alors que ce sera un site très vivant, évidemment la culture, l'histoire, les racines... on retrouvera tout ça et on retrouvera tout le lien avec la gastronomie. L’objectif c’est d’ouvrir en 2022, on pourra alors déguster de la Chartreuse avec du chocolat et venir profiter d'activités et animations nouvelles ouvertes pour un public plus large.

Comment allez-vous après le confinement ?

Alors pendant le confinement, on a produit et distribué sous forme de dons du gel hydro-alcoolique. On ne souhaitait pas faire de commerce là-dessus, on a tissé nos liens avec les territoires locaux notamment le CHU de Grenoble et d’autres mairies également en Isère. Mais effectivement, nous avons vécu un printemps épouvantable sur le plan économique. En revanche, l’été a été bon en France avec un retour du tourisme et notamment du tourisme local. Nous avons dû mettre en place du chômage partiel au printemps, mais en cette rentrée, nous retrouvons une activité à peu près normale. Il y a certains pays qui m’inquiètent encore concernant l’export mais globalement la Chartreuse respire beaucoup mieux fin août que fin juin.

