La nouvelle éco : la Chocolaterie, une réussite "breizhilienne"

Les fêtes de Pâques restent un temps fort pour les producteurs de chocolats. Comme La Chocolaterie, devenue en à peine dix ans un acteur qui compte sur le marché. L'entreprise de Landerneau, présente à Brest, Rennes et Quimper, a fait le pari de créer son propre cacao dans une ferme au Brésil.

A la veille du week-end de Pâques, c'est un passage obligé à l'entrée du centre commercial E.Leclerc de Landerneau (Finistère). La boutique de La Chocolaterie ne désemplit pas."C'est là qu'on trouve les meilleurs chocolats", assure Fabienne. Gisèle aussi est une habituée, pour "la qualité" et pour "faire marcher le commerce local" dit-elle, avec un sac rempli de poules, œufs et autres lapins enrubannés. La semaine sainte représente 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit la deuxième plus grosse période de l'année après Noël.

La Lune, produit phare de Brest à Rennes

"Les gens ont besoin de se changer les idées et de manger du chocolat parce que ça fait du bien au moral, c'est réconfortant" dit Marine Maerten, la nouvelle directrice commerciale de La Chocolaterie. La maison créée par Olivier Bordais, qui vient d'ouvrir à Quimper son cinquième magasin en Bretagne, propose à l'année 32 références dont l'incontournable Lune de Landerneau, dont elle a racheté le brevet. Un véritable best-seller, reconnaît Marine Maerten : "Les gens en raffolent, les clients viennent pour ça aussi bien à Landerneau qu'à Rennes. C'est notre produit phare, emblématique." La Chocolaterie propose aussi des tablettes sans sucre, sans lactose, ou encore une pâte à tartiner sans gluten ni lactose.

Or vert

Mais l'enseigne aux petites boîtes bleues ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Depuis bientôt 10 ans, elle possède sa propre ferme à cacao au Brésil, à Ilheus dans l'état de Bahia. L'exploitation fait vivre une trentaine de familles locales. Les cacaoyers plantés en 2012 ont bien grandi, leurs cabosses donnent des fèves exceptionnelles, d'une variété baptisée "ouro verde" (or vert en portugais).

Une fois importé dans le Finistère, le cacao est transformé dans les ateliers de Landerneau, ainsi"on maîtrise toute la chaîne sur cette gamme de produits qui sont franchement de très haute qualité. Aussi bien sur des ganaches que sur des tablettes, les clients en sont très satisfaits". Un coffret collector est annoncé pour la fin d'année, pour célébrer les 10 ans de la "fazenda" (ferme en portugais).

La Manufacture attendue dans un an

En plein essor, La Chocolaterie ne manque pas de projets. Le principal, c'est la Manufacture du chocolat dont le chantier a débuté il y a un mois le long de la voie express (RN12) à Saint-Thonan. 4 millions d'euros seront investis dans ce bâtiment qui abritera à la fois le siège de l'entreprise, les ateliers de fabrication, un restaurant... "On pourra la visiter et découvrir comment est fait le chocolat de A à Z, du Brésil jusqu'ici. Ce sera vraiment notre vitrine" précise la directrice commerciale.

D'ici l'ouverture de la Manufacture, début 2022, de nouvelles boutiques devraient voir le jour dans d'autres villes bretonnes. Et que les gourmands se rassurent : les chocolatiers restent ouverts. "On fait partie des produits essentiels" conclut Marine Maerten.