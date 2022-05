La nouvelle éco : la chocolaterie Bonnat s'agrandit encore

La chocolaterie Bonnat, l'une des plus réputées au monde, a décidé de s'étendre. Basée à Voiron, elle a décidé de racheter les moulins de Crossey et de les réhabiliter. Un projet économique, social, et écologique, explique son dirigeant, Stéphane Bonnat

Il y a quatre ans, un peu trop à l'étroit dans son site historique de Voiron, la chocolaterie Bonnat a acheté les moulins de Crossey, d'âge vénérable (ils datent de 1838). Elle ne s'y est pas encore installée, la faute au covid, et puis parce qu'il y a des travaux à faire ! Les bâtiments historiques ont été conservés, et le reste a été démoli, ce qui représente 2000m² à réhabiliter pour être aux normes. Des normes d'activité économique bien sûr, mais aussi sociales et écologiques, selon Stéphane Bonnat, arrière-petit-fils du fondateur de la chocolaterie

France Bleu Isère : Stéphane Bonnat, vous avez racheté il y a quatre ans les moulins de Crossey, historiques, et vous avez aussi décidé de vous agrandir en construisant un nouveau bâtiment. Expliquez-nous

Stéphane Bonnat : La maison Bonnat avait besoin de s'agrandir encore, et dans le centre-ville de Voiron, ce n'était plus possible. Il a fallu trouver une autre option, et nous avons racheté les moulins à leur cessation d'activité. La première grosse opération a été de dépolluer et désamianter le site, qui n'était pas suffisamment sain ou moderne pour l'activité, et ensuite, nous avons relancé la construction d'un bâtiment de 2400m², ultra-moderne dans ses matériaux, mais inspiré des imprimeries du XIXe siècle, avec de grandes baies vitrées, pas de murs aveugles, et le tout au milieu de la nature. Nous avons refait le site en le dépolluant, on a implanté des arbres fruitiers locaux, et nous allons produire 30 à 40% de l'énergie que nous allons consommer de manière renouvelable, via une turbine électrique et des panneaux solaires

C'est donc un projet autant économique qu'écologique ?

Tout à fait ! Nous avons le plus faible bilan carbone d'Europe pour la chocolaterie, ce à quoi je suis très attaché. Nous caracolons en tête de ce classement depuis longtemps, j'en suis très fier, et je trouvais dommage de ne pas aller encore plus loin. A Voiron ce n'était pas possible, et dans notre recherche de site, c'était un des premiers critères, c'était ce que je souhaitais depuis le début.

Qu'en est-il de votre site voironnais, justement ?

Nous avons des projets ! Nous avons conservé une centaine de machines historiques, datant des années 1760, jusqu'à 2010. J'espère pouvoir créer un petit musée pour faire découvrir l'activité aux Voironnais et au reste du monde. Et pourquoi mettre en place une école de pâtisserie pour les particuliers. Mais ce n'est qu'un projet.

Bonnat peut donc voir venir...

Je l'espère ! Si les gens continuent d'aimer le bon chocolat, ça devrait aller. On a pas mal de demandes à l'étranger, ce qu'on était pas capables d'assumer jusqu'à présent car nos capacités de production étaient limitées à cause de la surface en centre-ville. Nous repartons pour une aventure, c'est plutôt bien !