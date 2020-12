La Nouvelle éco : la Ciergerie du sud-est au Puy-en-Velay garde la flamme

C'est l'heure de la Nouvelle éco et le mois de décembre est traditionnellement un mois qui fait la part belle aux lumières : des illuminations, des bougies aux fenêtres mais aussi les cierges dans les églises. Le point sur ce marché avec la Ciergerie du sud-est.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Moins de monde dans les églises, on imagine que cela a eu des effets sur votre activité ?

Brendan Leroy, PDG de la Ciergerie du sud-est : "A 95% notre activité est concentrée sur la fourniture de cierges aux lieux de cultes et aux églises. La perte sur le premier confinement avait tourné autour de 15%, celle sur le 2e devrait être supérieure.

Comment faire pour remédier à cela ?

Le chiffre d'affaires est perdu et il faut trouver des moyens de diversifier nos activités, de trouver des nouveaux marchés, de réinventer notre métier. Il faut se recentrer sur notre savoir-faire qui n'est pas seulement la fabrication de cierges mais aussi la fabrication de cire dans tous ses états. Il y a les bougies non religieuses mais aussi des braseros d'extérieurs pour réchauffer les vignes en hiver. Il y a d'autres usages pour la cire auxquels on ne pense pas forcément quand on fabrique des bougies : tout ce qui est cosmétique, cire, boule quiès. On se confronte à des concurrents étrangers qui ont des prix indécemment bas. Une solution serait de faire un peu de protectionnisme, inciter les gens à acheter du made in France et soutenir les entreprises locales. Cela passe par des décisions du gouvernement