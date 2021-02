La nouvelle éco : la cité du chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage organise des visites virtuelles

Ce mercredi 10 février, s'ouvrent les inscriptions pour des visites et dégustations virtuelles à la cité du chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage. Le chocolatier envoie une boite de chocolats aux participants qui pourront faire le parcours de la visite habituelle en vidéo et en dégustant les chocolats à différentes étapes. Les visites auront lieu du 15 février au 6 mars.

Franck Vidal, directeur du site, explique la genèse de cet événement : "Le but est de continuer à garder un contact avec nos visiteurs, six mois après la fermeture de la cité du chocolat. Cela nous permet également de mobiliser nos équipes qui elles aussi ne travaillent plus".

L'organisation de ces visites virtuelles a permis aux salariés de diversifier les activités : "Un de nos animateurs va être médiateur, l'autre caméraman. On essaye de trouver des alternatives à cette fermeture obligatoire à cause du covid".

L'idée d'une réouverture fait son chemin dans ce site qui a accueilli 142.000 personnes en 2019. "Nous sommes prêts depuis le début, précise le directeur du site. On a changé quatre fois de protocole pour rester dans les normes. On a réduit notre jauge, mis en place un sens unique. Les dégustations ne peuvent se faire qu'à certains points".

Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site de la cité du chocolat, se rendre dans l'onglet billetterie et faire comme si on réservait une visite classique. "Cinq jours plus tard, vous recevrez un coffret avec les chocolats à déguster", explique Franck Vidal. Seule la boutique de la cité du chocolat reste ouverte avec une jauge limitée à 30 personnes à l'intérieur.