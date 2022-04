La Nouvelle Eco: la clinique Victor Pauchet à Amiens investit dans un robot chirurgien

Un nouvel outil est arrivé entre les mains des chirurgiens de la clinique Victor Pauchet. Le robot Da Vinci X succède ainsi à ses deux grands frères, S puis SI, le premier ayant été acquis par la clinique en 2009. Depuis, 1500 opérations ont eu recours aux robots Da Vinci à Victor Pauchet. Mais ce troisième modèle doit permettre à la clinique de franchir un cap.

Jusque là, seuls les patients en urologie étaient passés entre les bras des modèles S et SI. Cette fois, ce robot étant équipé d'un quatrième bras, les patients de chirurgie thoracique devraient aussi largement en bénéficier, à commencer par ceux souffrant d'un cancer du poumon, un cancer particulièrement important chez les hommes dans les Hauts-de-France. A la clé : des opérations plus précises, donc moins lourdes pour une même efficacité, et donc une meilleure récupération pour le patient après l'opération.

Pour la clinique cela signifie aussi des séjours plus courts après l'opération, de quoi rentabiliser l'investissement dans ce robot, dont le prix reste secret. En devenant le premier établissement des Hauts-de-France à pouvoir profiter de cette outil de façon permanente selon elle, la clinique espère ainsi se porter à la pointe de la chirurgie, que ce soit dans les soins mais aussi au niveau de la recherche médicale et de la formation. A terme, la gynécologie devrait aussi bénéficier des services rendus par le Da Vinci X.