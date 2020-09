La nouvelle éco : la Combe de Job à Brive parie sur sa boutique en ligne

Comme beaucoup de commerces la boutique briviste de la Combe de Job a fermé au début du confinement. Rapidement le fabricant de foie gras et autres spécialités de canards et oies a pu tout de même rouvrir les jours de marché en matinée. Mais la perte de chiffre d'affaires a été "énorme" souligne Catherine Gobert, la gérante de l'entreprise, dont la conserverie est à Objat.

Vente à distance durant le confinement

Heureusement l'entreprise disposait d'une boutique en ligne sur laquelle elle vend ses propres produits et une importante quantité de produits d'autres artisans locaux. Ce qui lui a permis de proposer durant le confinement un service de vente à distance. Les clients locaux pouvaient commander sur internet et retirer leur commande à la boutique sur rendez-vous. Un beau succès tout de même dit Catherine Gobert. Mais "on n'a malheureusement pas rattrapé le retard des ventes sur la magasin de Brive" précise-t-elle. Et ce même après cet été et la venue de nombreux touristes à la boutique.

Se rendre visible sur le web

Mais cette période difficile a montré tout l'intérêt de la vente en ligne. Catherine Gobert avait dès le début du confinement pris son fichier clients et avait fait des campagne de mailings auprès d'eux. Avec succès. "Ils ont joué le jeu, ils ont commandé tout très très bien". Alors la Combe de Job veut aller plus loin sur internet désormais. "Notre objectif est de référencer notre site de mieux en mieux". Autrement dit, rendre la boutique en ligne plus visible. L'entreprise a ainsi intégré un dispositif lancé par la mairie et l'Agglo de Brive et intitulé "Brive accélère". Durant tout le reste de cette année et l'année prochaine elle va donc mener de nouvelles actions de communications : campagnes de publicité, envois de courriel et SMS notamment.