La nouvelle éco : la commune d'Ambazac lance des bons d'achats pour soutenir ses commerçants

Elle ne l'avait pas fait lors du premier confinement du printemps l'an dernier, préférant abonder le fonds national. Mais cette fois, à l'instar de ce qu'ont fait de nombreuses municipalités, Ambazac a lancé elle aussi un dispositif de bons d'achats. Les 2900 habitants de la commune de Haute-Vienne pourront tous bénéficier de trois bons d'une valeur de 5 euros. Ils pourront être dépensés dans tous les commerces, restaurants et artisans de la ville identifiables par le logo "Ambazac dans mon sac". "Ce n'est pas une grosse somme pour chaque administré mais bon c'est toujours 15 euros et au final ça fait 45 000 euros à dépenser chez nos commerçants" indique Stéphane Ché, le maire. Les bons ont été distribués en même temps que le dernier bulletin municipal il y a quelques jours.

Une opération sur la durée

"C'est un moyen de soutenir directement notre économie locale et nos commerçants locaux et on est sûrs que les 45 000 euros que l'on injecte viennent directement sur le territoire" ajoute le maire. Un argument qui a séduit aussi les commerçants de la commune. Ils sont 45 à participer à l'opération. Y compris ceux qui sont actuellement fermés en raison du confinement. "On s'était posé la question dès le début parce que les restaurateurs étaient sous le coup d'une fermeture, pour ceux qui ne faisaient pas de vente à emporter. Donc plutôt que de faire deux opérations distinctes on a fait le choix de faire courir cette opération jusqu'à fin septembre". Le temps donc que chacun puisse dépenser ses bons d'achats dans le ou les magasins de son choix.