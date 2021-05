La nouvelle éco : la commune de Désertines ouvre une épicerie automatique avec du pain et des produits frais

À partir de ce lundi 17 mai, les habitants de Désertines peuvent acheter du pain et des produits frais dans une épicerie automatique, ouverte tous les jours. Elle est gérée par un boulanger de Levaré qui avait déjà un dépôt de pain dans la commune et sera ouverte de 7h à 22h.

C'est une petite révolution à Désertines, une commune de 500 habitants dans le Nord-Mayenne. À partir de ce lundi 17 mai, les habitants ont accès à une épicerie automatique. Elle est ouverte de 7 heures à 22 heures et on peut y trouver du pain et des produits frais tous les jours. Il y a un an, la petite épicerie de la commune a fermé ses portes. Depuis, le maire de Désertines, Bruno Lestas, cherchait une solution pour ramener un commerce dans sa commune. Il s'est appuyé sur Christophe Joly, un boulanger de Levaré, qui gérait déjà un dépôt de pain à Désertines, quatre jours par semaine.

Pain et produits frais

Le maire de Désertines, Bruno Lestas, a opté pour la solution de l'épicerie automatique dans sa commune. Il n'a trouvé aucun repreneur lorsqu'une petite épicerie a fermé ses portes en février 2020. Le projet coûte 44 000 euros au total, mais grâce à des aides des collectivités locales, le reste à charge est de 25 000 euros pour la mairie. "Le but, c'est d'avoir un service auprès des habitants", précise Bruno Lestas. L'épicerie automatique permettra aux habitants de faire des courses d'appoint car des supermarchés existent à plusieurs kilomètres à la ronde. Elle sera supervisée par Christophe Joly, boulanger à Levaré, qui assurera des permanences deux fois par jour.

Christophe Joly, le boulanger de Levaré, et Bruno Lestas, le maire de Désertines, devant les deux machines qui distribuent du pain et des produits frais. © Radio France - Maïwenn Bordron

L'épicerie automatique est en fait un petit local, situé près de la mairie, dans lequel on trouve deux machines avec 40 tiroirs chacune. La machine rouge distribue du pain et des viennoiseries, la machine bleue des produits frais et locaux. "Il y a du fromage d'Entrammes, la petite ferme des Peupliers. On a travaillé avec la Goronnaise à Goron, la charcuterie. On travaille aussi avec le chef de Saint-Berthevin, La Tannière", détaille Christophe Joly. La liste des produits disponibles dans les machines sera affichée dans le local.

Ce sont vraiment des produits que des gens connaissent très bien ici et qu'ils retrouvent dans les machines.

Christophe Joly, boulanger à Levaré

Les habitants pourront payer en monnaie, par carte ou par application. "Je crois même que les anciens de la commune ne sont pas inquiets parce que le système est assez simple une fois qu'on l'a expliqué", précise Bruno Lestas, le maire de Désertines. Contrairement au dépôt de pain, mis en place quatre matins par semaine, il sera possible d'accéder tous les jours à l'épicerie automatique, grâce à un système d'ouverture et fermeture à distance. Des caméras de surveillance ont également été installées à l'intérieur.