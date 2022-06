La Nouvelle éco : la commune de Géhée va retrouver un commerce

Située entre Écueillé et Levroux, la commune de Géhée avait vu son dernier commerce, une boucherie, fermer en 2015. Si un boulanger et un boucher s’arrêtent au village avec leur camion, on se réjouit de l’ouverture prochaine d’un commerce.

C’est à l’automne dernier qu’Adbelkader Aïd, qui était auparavant installé à Écueillé, est venu trouver Alain Reuillon, le maire de Géhée, et lui a fait part de son projet d’y ouvrir un point de restauration rapide, sur place et à emporter, avec une partie épicerie.

La commune a décidé de remettre en état le local de 55 m2 de l’ancienne boucherie qui lui appartient et qui était auparavant le presbytère, situé sur la place du village en face de l’église. Une partie des travaux s’est faite en régie, le reste par des entreprises locales.

Des fonds mobilisés

Le coût global s’est élevé à 40 000 euros. La commune va bénéficier d’une subvention de 20 000 euros de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et d’une autre de 12 000 euros du Département au titre de l’aide au maintien des activités commerciales en zone rurale. Les travaux ont eu lieu de décembre à mai.

“C’est une bonne nouvelle pour la commune, reconnaît Alain Reuillon. Depuis que les habitants le savent, ils me demandent quand ça va ouvrir. Il n’y a pas de commerces dans les communes les plus proches non plus.” Adbelkader Aïd espère ouvrir son commerce début juillet. Il pourrait par la suite développer son activité en faisant dépôt de pain et relais colis. Le maire se dit prêt à l’aider en construisant une extension car le local n’est pas très grand.