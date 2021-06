La nouvelle éco : la Compagnie des Alpes veut réaliser 1/3 de son chiffre d'affaires en montagne l'été

Après deux années catastrophiques de remontées mécaniques et parcs de loisirs fermés, la Compagnie des Alpes qui exploite 10 domaines skiables dans les Alpes et est actionnaire de 5 autres, mise sur la reprise des activités et, chose nouvelle, sur la montagne l'été, avec l'objectif affiché d'y réaliser un tiers de son chiffre d'affaires d'ici 10 ans.

Écoutez le nouveau directeur Général de la Compagnie des Alpes Dominique THILLAUD . Précédemment directeur de l'aéroport de Nice, il a pris ses fonctions ce 1er juin à la tête de la CDA.

Baisse de 93% du chiffre d'affaires

FB : Dans quel état la Compagnie des Alpes sort-elle de ces deux années de crise Covid?

DT : Évidemment, les résultats de l'année 2021 seront très négatifs. Moins 93% de chiffre d'affaires sur les six mois qui se sont achevés à fin mars. Mais on se projette tous sur la reprise, qu'on espère vigoureuse et pour laquelle nous avons créé les conditions du succès.

FB : Lesquelles par exemple en montagne? En rebaptisant les stations de ski, stations de montagne? ce n'est pas anodin. Et ça veut dire quoi?

DT : Ça veut dire que nous souhaitons rendre plus attractive la destination Montagne l'été, en tout cas hors du ski de l'hiver. On veut être capable de proposer un produit clé en main. On a fait un site pilote sur le Grand Massif en Haute-Savoie, l'idée étant d'avoir plusieurs zones sur les sites de Flaine Samöens, Morillon et Sixt.

L'objectif est de pouvoir proposer un séjour d'une semaine avec un certain nombre d'activités pour, à la fois faire en famille et ou par groupes séparés. Je pense à des tyroliennes, des sentiers découverte, etc... Pouvoir agréger tout ça autour de Base camp. Et quand on voit la volonté des collectivités territoriales de pouvoir s'engager, par exemple, sur l'ascenseur valléen, Funiflaine, qui montera directement de la vallée jusqu'à Flaine. Ça devient un pôle d'attractivité en tant que tel. Pas seulement autour du ski, mais aussi autour de la montagne en général.

1/3 du CA de la montagne réalisé l'été d'ici 10 ans

FB : Vous pensez que vous pouvez faire des bénéfices et donc attirer de la clientèle, augmenter votre chiffre d'affaires avec l'été?

DT : Nous y travaillons et nous pensons que oui.

FB : L'objectif affiché c'est bien de réaliser un tiers de votre chiffre d'affaires Montagne avec l'été?

DT : Absolument, à horizon peut-être d'une dizaine d'années. Et nous allons y travailler non seulement sur le site pilote du Grand Massif, mais aussi pour nos autres sites.