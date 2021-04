La nouvelle éco : La compagnie du Chat botté à Noyers-sur-Serein vend désormais en ligne

Les artisans d'art de Noyers Sur Serein ont besoin de soutien ! La compagnie du Chat botté, qui regroupe sept artisans, ne peut plus ouvrir sa boutique à cause du confinement. Pour la troisième fois, ces artistes se retrouvent dans la difficulté. Ils viennent de lancer une activité de clic and collect sur leur page Facebook. Charlène Guyenot est l'une des artistes de ce collectif.

-Vous vendez des objets d'artisanat à Noyers-sur-Serein. C'est un cadre magnifique en général, mais évidemment en plein confinement, sans les touristes, sans la boutique, ça devient vraiment difficile aujourd'hui pour les membres de votre collectif ?

C'est très compliqué, alors pour pallier un petit peu à tout ce manque dû à la fermeture de cet énième confinement, nous avons organisé un clic and collect via notre page Facebook. Nous avons pris tous les articles présents dans la boutique en photo avec les prix et on a fait des albums par artisan présent. De cette façon, les gens peuvent voir ce que l'on propose et ensuite, si ça leur plaît, réserver, mettre de côté pour venir le récupérer ultérieurement. Par exemple, le mercredi matin, jour de marché à Noyers-sur-Serein ou sur rendez vous plus tard. Le paiement se fait sur place, par chèque ou carte bleue, comme habituellement à la boutique en fait.

-Quels sont les objets, les créations qu'on trouve dans cette boutique ?

Nous avons plein de belles choses : des objets réalisés avec du vitrail, du cuir, on a de la couture, du verre de Murano, superbe. Vous pouvez aussi trouver des objets fabriqués à partir de matériaux de récupération ou de bois.

- Selon vous, la survie de l'association, de la Boutique sont en jeu ?

Complètement. L'année dernière, ça a été très compliqué de passer les deux confinements. On a réussi à sauver les meubles avec la période estivale et Noël. Mais là, janvier et février sont des mois creux pour les commerces et l'artisanat en particulier donc on comptait un peu sur les vacances de Pâques avec l'arrivée des touristes pour se refaire une petite santé. Mais là, clairement, c'est mort. Comme nous sommes une association, nous n'avons aucune aide, pourtant, il faut quand même payer le loyer et les charges. Et comme il n'y a rien qui rentre ce n'est pas facile.