La nouvelle éco: La conception de sites internet dopée par la crise sanitaire dans l'Yonne

La crise sanitaire a dopée certain secteur d'activité et notamment la création de site pour la vente en ligne.

Une activité qui a été véritablement dopée par la crise sanitaire ( et c'est pas tous les jours !) : les concepteurs de sites internet n'ont jamais eu autant de travail ! On en parle avec Emmanuelle Remy, gérante de la société PROXILOG basée à Auxerre

- Votre entreprise est spécialisée dans la communication numérique et la création de sites web, est-ce que vous avez eu autant de demandes lors de ce second confinement que pour le premier au printemps ?

Oui mais nous nous sommes organisés différemment. Lors du premier confinement c'était très compliqué à gérer. Les gens étaient sidérés puis se sont décidés tous en même temps et donc c'était la ruée. Pour le deuxième, nous avons anticipé. Nous avons trouvé une plateforme qui permet d'avoir un site de e-commerce en cinq jours pour un coût très faible. Donc, nous avons orienté nos clients vers cette solution et c'est vraiment un super service pour eux.

- Quelle conséquences pour votre société : vous avez recruté ?

Bizarrement nous avions anticipé et recruté six personnes. Et on tourne avec le même effectif depuis. Cela nous a été très utile pour répondre aux nombreuses demandes de sites depuis la mi octobre.

- Cette crise a vraiment été votre meilleure pub, finalement. Vous pensez qu'elle a convaincu des commerçants réticents ?

Beaucoup de gens se sont rendu compte de la nécessité de vendre en ligne et là il y avait urgence. Cette crise a montré qu'une présence sur internet était aujourd'hui quasiment indispensable, vitale, pour les commerçants quels qu'ils soient. Et surtout, on propose des sites très faciles à alimenter. Depuis un smartphone. Même les gens qui ne connaissent rien en informatique ont des téléphones ! Et tout cela pour un coût très raisonnable. Il y a encore beaucoup de travail pour nous notamment sur des plateformes collectives, comme celle des commerçants de Migennes en ce moment.